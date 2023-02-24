"Приятно видеть": Джордж Клуни прокомментировал новые отношения Брэда Питта

О новом романе бывшего мужа Анджелины Джоли стало известно осенью 2022 года.

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61-летний американский актер Джордж Клуни прокомментировал новый роман Брэда Питта. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что коллега Питта по цеху очень рад новым романтическим отношениям актера с велнес-коучем Инес де Рамон. Клуни считает, что Брэд "наконец-то нашел кого-то, о ком можно заботиться" после многих лет напряженных отношений и развода с Анджелиной Джоли.

"Джордж давал Брэду советы касательно романтических отношений с Инес, и Клуни нравится, что Питт нашел кого-то, о ком он по-настоящему заботится. Джордж думает, что Инес как раз по вкусу Брэда, а Брэд действительно не имел такого со времен Анджелины, так что это приятно видеть", — рассказывает инсайдер.

[ + – ] Инес де Рамон и Брэд Питт

Об отношениях голливудского актера и бывшей жены Пола Уэсли стало известно осенью 2022 года. Звездную пару уже несколько раз замечали на свиданиях, они встретили Новый 2023 год и строят серьезные отношения.

Тем временем Питт продолжает борьбу в судах за опеку над шестью общими детьми от брака с актрисой Анджелиной Джоли (трое из которых биологические).

Напомним, Брэд Питт оригинально поздравил свою новую девушку с Днем влюбленных 2023.

Также Фокус писал о знакомстве Инес де Рамон и детей Брэда Питта от союза с Анджелиной Джоли.