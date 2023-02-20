Брэд Питт отправил цветы своей новой девушке на День влюбленных (фото)

Об отношениях звездной пары стало известно осенью 2022 года.

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59-летний американский актер Брэд Питт отправил цветы своей новой девушке на День влюбленных 2023 года. Об этом сообщает People.

30-летняя дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон получила на День святого Валентина большой букет нежно-розовых пионов.

Инсайдер рассказывает, что 59-летний голливудский актер был тем, кто устроил романтический сюрприз своей 30-летней возлюбленной.

Хотя бывший муж Анджелины Джоли лично не присутствовал на празднике – он был занят в Нью-Йорке на съемках своего последнего фильма "Волки", – дизайнер ювелирных изделий, казалось, была в восторге от такого трогательного жеста.

Она сверкнула улыбкой, держа в руках свои цветы, а также несла длинный багет, засунутый под одну руку.

[ + – ] Инес де Рамон

Брэд Питт и Инес де Рамон были впервые замечены вместе на концерте в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года, и тогда источники сообщили, что они действительно встречались еще за "несколько месяцев" до этого.

[ + – ] Брэд Питт Фото: Getty Images

До этого голливудскому актеру активно приписывали роман с моделью Эмили Ратаковски, но официально отношения знаменитостей так и не подтвердились.

Напомним, Брэд Питт был замечен на съемках своего нового фильма.

Также Фокус писал об официальном разводе Инес де Рамон и ее бывшего мужа, актера сериала "Дневники вампира" Пола Уэсли.