В шерстяном костюме и панапе: Брэд Питт на съемках фильма (фото)

Звезда "Вавилона", который находится в Нью-Йорке на съемках своего предстоящего проекта "Волки", был замечен на съемочной площадке в однотонном светлом образе и в пушистой панаме.

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59-летний голливудский актер Брэд Питт привлек к себе всеобщее внимание, прогуливаясь по улице в шерстяном светлом костюме. Об этом пишет Daily Mail.

Наряд включал пушистый кремово-белый свитер тай-дай со свободным силуэтом и растрепанным краем. Он соединил эту вещь с двухцветными штанами из шерпы с нашивками на коленях и красными полосами по бокам. Спортивные штаны Jordan Craig Mercer Sherpa в цвете Sedimentary оказались довольно бюджетными — 40 долларов.

Завершающим штрихом его стиля на съемочной площадке стала овчинная панама от бренда Hunter. Также Питт надел черные солнцезащитные очки, колье-цепочку и белые кеды.

В триллере также снимается Джордж Клуни, с которым Питт уже имел предыдущий опыт съемок в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" и "После прочтения сжечь". В новой ленте они играют волков-одиночек, выполняющих одну работу. Недавно они вместе попали под прицел фотографов на съемочной площадке.

Ранее Фокус писал, что инсайдеры рассказали об отношении Брэда Питта к 30-летней разнице в возрасте с новой возлюбленной.