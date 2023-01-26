Звездный дуэт снова вместе: Брэда Питта подловили на съемках нового фильма с Джорджем Клуни

Коллеги по фильму "Одиннадцать друзей Оушена" воссоединились на съемочной площадке в Нью-Йорке.

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59-летний голливудский актер Брэд Питт, который совсем недавно изменил прическу, попал в кадр папарацци в Нью-Йорке во время работы над новым фильмом-триллером "Волки" для Apple. Вместе с ним под прицел фотографов попал 61-летний американский актер Джордж Клуни. Об этом пишет People.

Питт был одет в серые штаны, кардиган и черную кожаную куртку, а в руке нес бутылку с напитком.

Фото: Getty Images

Клуни тоже был одет в черную кожаную куртку и классические брюки. Также на нем была водолазка и жилетка.

Фото: Getty Images

С того времени как их видели вместе последний раз, прошло очень много лет. Эти два голливудских красавца появлялись на экранах в криминальной трилогии "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена". В 2008 году они снялись вместе в киноленте "После прочтения сжечь".

Подробности же новой картины пока не очень известны, как и то, когда состоится ее премьера, но, похоже, это будет, однозначно, стоящее внимания кино, поскольку актеры наконец-то смогли состыковать свои графики ради работы над ним.

Напомним, Брэд Питт тайно продает свое огромное имение в Лос-Анджелесе.

Также ранее Фокус писал о выходе Джорджа Клуни с супругой в гламурных образах.