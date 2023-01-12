Брэд Питт пришел на "Золотой глобус" с новой прической

Обновленный стиль очень идет актеру.

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59-летний голливудский актер Брэд Питт, которому приписывают роман с 29-летней фитнес-тренером Инес де Рамон, стал одним из гостей церемонии "Золотой глобус" 2023, которая прошла в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Vogue.

На красной дорожке знаменитость не вышел, однако все же в зале появился и привлек внимание к своему новому образу. Дело в том, что еще летом Питт появлялся на всевозможных светских мероприятиях с довольно длинными волосами, а также экспериментировал со стилем и даже однажды вышел на красную дорожку в юбке.

На этот раз популярный актер выбрал элегантный образ. Для церемонии он надел классический черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и галстук-бабочку.

Также стоит отметить и новую прическу актера, ведь он ее кардинально изменил и выглядел очень стильно.

[ + – ] Брэд Питт Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о худших нарядах "Золотого Глобуса". И выбрать было нелегко, потому что большинство звезд выбрали довольно скучные и не идущие им наряды.

Также Фокус писал, что Брэд Питт рассказал о любимой секс-сцене в кино, которую он вспоминает до сих пор.