Бред Пітт прийшов на "Золотий глобус" із новою зачіскою

Оновлений стиль дуже пасує акторові.

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59-річний голлівудський актор Бред Пітт, якому приписують роман із 29-річною фітнес-тренеркою Інес де Рамон, став одним із гостей церемонії "Золотий глобус" 2023, що пройшла в Лос-Анджелесі. Про це пише Vogue.

На червону доріжку знаменитість не вийшла, проте все ж таки в залі з'явилася та привернула увагу до свого нового образу. Справа в тому, що ще влітку Пітт з'являвся на всіляких світських заходах із досить довгим волоссям, а також експериментував зі стилем і навіть одного разу вийшов на червону доріжку в спідниці.

Цього разу популярний актор обрав елегантний образ. Для церемонії він одягнув класичний чорний смокінг із атласними лацканами, білу сорочку та краватку-метелик.

Також варто відзначити нову зачіску актора, адже він її кардинально змінив і мав дуже стильний вигляд.

[ + – ] Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найгірші вбрання "Золотого Глобуса". І вибрати було нелегко, тому що більшість зірок вибрали досить нудні та невдалі вбрання.

Також Фокус писав, що Бред Пітт розповів про улюблену секс-сцену в кіно, яку він згадує досі.