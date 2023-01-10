Брэд Питт рассказал о своем любимом экранном сексе

Впрочем, оказалось, что голливудский секс-символ до сих пор вспоминает поцелуи со своей девушкой Шэлейн Макколл в 1980-х.

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Брэд Питт, который появился на обложке журнала W, рассказал о своей любимой секс-сцене в кино, которую он вспоминает до сих пор. Оказалось, что голливудский красавчик, который снимался с самыми знаменитыми актрисами мира, до сих пор вспоминает невинные поцелуи со своей девушкой Шэлейн Макколл в сериале "Даллас", который выходит на экраны в 1980-х.

Брэд Питт участвовал в некоторых довольно известных сексуальных сценах, в которых его партнершами становились знаменитые актрисы. Одна из таких сцен была в известном фильме "Мистер и миссис Смит", после которого Питт и Анджелина Джоли начали встречаться.

Но это не та сцена, которую обладатель "Оскара" назвал своей любимой.

[ + – ] Брэд Питт и Шэлейн Макколл

59-летний актер признался, что до сих пор помнит любимый момент страсти в ночной мыльной опере "Даллас".

"Это было в шоу "Даллас". Нам приходилось валяться на сене в сарае. Я не думаю, что у меня были указания, как себя вести: я просто катался и резвился", — сказал актер, последним фильмом которого стала картина "Вавилон" с Марго Робби.

Брэд Питт появился всего в четырех эпизодах "Далласа" между 1987 и 1988 годами в роли Рэнди, бойфренда Чарли Уэйд, роль которой исполнила Шэлейн Макколл.

Тогда юной актрисе было всего 15 лет. И они с Брэдом встречались несколько месяцев. Но роман быстро закончился.

Также Питт признался, что нечаянно сорвал чью-то свадьбу во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит".

"Мы снимали в этом здании в стилеар-деко в центре города, а наверху, в пентхаусе, люди устроили свадебную вечеринку. И я ее испортил. Но они не злились на меня", — рассказал Питт со смехом.

Напомним, ранее Фокус писал о девушках Брэда Питта. Сейчас у него отношения с дизайнером украшений Инес де Рамон. Инес – бывшая жена актера Пола Уэсли, звезды сериала "Дневники вампира".