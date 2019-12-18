Брэду Питту - 56: 11 подружек заслуженного красавчика Голливуда

У Питта было немало возлюбленных до роковой встречи с Анджелиной Джоли

Сегодня день рождения празднует Брэд Питт, один из самых привлекательных актеров современности. В юности он носил длинные волосы и играл романтичного героя, потом сменил имидж, срезал локоны и стал играть брутальных хулиганов. Он всегда был в центре внимания, из своих ролей, своих отношений, даже его развод произвел эффект разорвавшейся бомбы – еще бы, он бросил законную жену Дженнифер Энистон и ушел к настоящей роковой женщине – Анджелине Джоли. А его роль в нашумевшем "Интервью с вампиром", где он почти целовался с Томом Крузом, вечным соперником в борьбе за звание "самого сексуального" стала настоящей сенсацией.

Сейчас, когда Брэд Питт подбирается к шестидесяти, он все еще хорош собой и обстоятельства его личной жизни все также волнуют поклонников. Фокус собрал топ-11 подруг голливудского красавчика.

Шалейн Маккол

На заре своей творческой карьеры в 1987 году 24-летний Питт снимался в сериале "Даллас" и встречался с юной Шалане Маккол. На тот момент ей было пятнадцать. В этом сериале состоялся первый киношный поцелуй будущего кумира миллионов. Пара мило смотрелась вместе, но эти отношения завершились через несколько месяцев.

Синитта

С певицей Синиттой актер встречался в 1988 году. Причем он увидел ее по телевизору, влюбился и умолял своего агента их познакомить. Это был короткий, но яркий роман. Синитта бросила юное дарование, но позже вспоминала о нем с нежностью. "У него было потрясающее тело. Он был веселым, молодым и очень милым", - вспоминала певица.

Робин Гивенс

Одни из самых опасных отношений Питта. Робин была на тот момент еще замужем за известным любителем откусывать чужие уши – за боксером Майком Тайсоном. Но дело шло к разводу, так что Брэд и Робин оказались в одной постели. Именно там их и застукал обманутый пока еще супруг. И, по слухам, выкинул красавчика за дверь. Зубы Питта остались на месте, впрочем, как и его уши.

Кристина Эпплгейт

Это был короткий роман. Который начался стремительно и также неожиданно завершился. Ветреная Кристина бросила Питта прямо на церемонии MTV Video Music Awards 1989 года.

Джилл Шолен

В том же 1989 году Питт три месяца встречался с актрисой Джилл Шолен и вроде все казалось идеальным. Актер был обручен с Джилл и дело шло к свадьбе, когда актриса вызвала его в Будапешт, где была на съемках. Там она ему сообщила, что нашла новую любовь – режиссера фильма в котором снималась. Сердце Питта было разбито.

Джульетт Льюис

Впрочем, актер быстро утешился в объятиях партнерши по фильму "Слишком молода, чтобы умереть?" - Джульетт Льюис. Ей на тот момент было 17 лет. Они встречались с 1989 по 1993 год, мирно расстались, впоследствии Льюис удивлялась, что они смогли продержаться так долго. Она признавалась, что была слишком молода для серьезного романа, но "это были отношения с веселым умным парнем, а потом они расстались и он стал настоящей звездой".

Джина Дэвис

На съемках "Тельмы и Луизы" Питт сошелся с Дэвис, однако на тот момент она была гораздо более популярна, чем ее бойфренд и потому этот роман сохранялся в тайне. Впрочем, на публике пара позволяла себе обниматься и даже целоваться. Расстались они мирно и без скандалов.

Тэнди Ньютон

Тэнди Ньютон, пожалуй, единственная женщина в сегодняшней жизни Брэда Питта, с которой он сохранил теплые дружеские отношения. Она никогда не претендовала на особое место в судьбе голливудского красавца. Даже история любви между ними, начавшаяся на съемках фильма «Интервью с вампиром», носила неспешный характер. Журналисты таблоидов были даже разочарованы. Но этим отношениям скоро настал конец – из-за жесткого графика съемок актеры не могли быть вместе.

Гвинет Пэлтроу

С Гвинет актер познакомился на съемках триллера Дэвида Финчера "Семь", и через некоторое время в Голливуде заговорили, что они идеальная пара: самая красивая в Голливуде. Брэд называл ее «ангелом» и «любовью всей жизни». Они встречались три года и были помолвлены, но Пэлтроу вернула Питту кольцо, и они разошлись. Позже, через много лет, Гвинет Пэлтроу откровенно признается: "Я была безумно влюблена в Брэда, но все рухнуло по моей вине. Я была юной и неопытной. Я жалею о многих решениях и поступках своей молодости, но Брэд определенно был слишком хорош для меня!".

Дженнифер Энистон

Энистон и Питта познакомили их агенты: они устроили им свидание вслепую. В 1998 году актеры начали встречаться, еще через два года Брэд сделал Джен предложение, и они сыграли роскошную свадьбу в Малибу. Их отношения казались идеальными, но в 2004 году случилось несколько событий, которые привели к разводу. Пожалуй самому громкому и скандальному в Голливуде XXI века. Питта позвали сниматься в фильме Дага Лаймана "Мистер и миссис Смит", а от главной роли отказалась Николь Кидман и ее заменила Анджелина Джоли. Как мы знаем – эта встреча стала роковой. Примерный муж Питт влюбился в партнершу по фильму, а обиженная Энистон подала на развод.

Анджелина Джоли

Об этих отношениях актеры объявили в 2006 году и они казались очень счастливыми: красивая пара, шестеро прелестных детей, даже на свою свадьбу в 2014 году Джоли выбрала платье, вышитое их рисунками. Все казалось идеальным, но и тут Питту не повезло. В 2016 году его жена подала на развод. Достоверно неизвестно, что именно разрушило этот брак, но инсайдеры сообщают, что причиной стал алкоголизм Питта (позже он подтвердил это) и разногласия в воспитании детей.

Сейчас Питт снова один. Ему приписывают романы с Марион Котийяр и Сиенной Миллер, но официального подтверждения этому нет. Так что, сердце главного красавчика Голливуда снова свободно.

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