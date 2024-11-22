Евгения Эмеральд, Марина Аристова и Максим Леонов: как прошла премьера психологического триллера "Еретик" (фоторепортаж)

В столице состоялся допремьерный показ психологического триллера "Еретик", который собрал селебрити, блогеров и журналистов.

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд, инфлюенсер Марина Аристова и танцовщик Макс Леонов явились на премьеру психологического триллера "Еретик". Событие состоялось вчера, 21 ноября, в ТРЦ Respublika Park, на котором побывал и Фокус.

Так, в сюжете американского психологического хоррора, который вместе сняли 40-летние американские режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс, двое мормонских миссионерок пытаются обратить в веру пожилого мужчину. Однако, на первый взгляд, милый слушатель, оказывается маньяком и антирелигиозным фанатиком. В главной роли маньяка мистера Рида сыграл 64-летний Хью Грант, которого ранее можно было увидеть в фильмах "Вонка", "Подземелье драконов" и "Операция "Фортуна": Искусство побеждать".

Попав в дом девушки оказываются в лабиринте с множеством ловушек и изощренных пыток, которые Еретик называет — "испытанием веры", из которого надо выйти.

Тина Сизонова Фото: Максим Лісовий

Макс Леонов Фото: Максим Лісовий

Марина Аристова Фото: Максим Лісовий

Марина Александрова (СКАЖЕНА) Фото: Максим Лісовий

Макс Киреев Фото: Максим Лісовий

Снежана Снежана, дама-киноманка Фото: Максим Лісовий

Анна Малиновская Фото: Максим Лісовий

Татьяна Карикова Фото: Максим Лісовий

Евгений Еремин Фото: Максим Лісовий

Слава Соломко Фото: Максим Лісовий

Марина Березовская Фото: Максим Лісовий

Юлианна Ходаковская Фото: Максим Лісовий

Алина Лепская Фото: Максим Лісовий

Напомним, ранее мы писали, что Соломия Витвицкая вместе с любимым-военным посетила премьеру фильма "Гладиатор II".

Кроме этого, Фокус писал, что Алан Бадоев и Кирилл Тимошенко с женой: как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда".