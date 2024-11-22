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Стиль жизни

Евгения Эмеральд, Марина Аристова и Максим Леонов: как прошла премьера психологического триллера "Еретик" (фоторепортаж)

Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик"
Фото: Максим Лісовий | Евгения Эмеральд

В столице состоялся допремьерный показ психологического триллера "Еретик", который собрал селебрити, блогеров и журналистов.

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд, инфлюенсер Марина Аристова и танцовщик Макс Леонов явились на премьеру психологического триллера "Еретик". Событие состоялось вчера, 21 ноября, в ТРЦ Respublika Park, на котором побывал и Фокус.

Так, в сюжете американского психологического хоррора, который вместе сняли 40-летние американские режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс, двое мормонских миссионерок пытаются обратить в веру пожилого мужчину. Однако, на первый взгляд, милый слушатель, оказывается маньяком и антирелигиозным фанатиком. В главной роли маньяка мистера Рида сыграл 64-летний Хью Грант, которого ранее можно было увидеть в фильмах "Вонка", "Подземелье драконов" и "Операция "Фортуна": Искусство побеждать".

Попав в дом девушки оказываются в лабиринте с множеством ловушек и изощренных пыток, которые Еретик называет — "испытанием веры", из которого надо выйти.

Тина Сизонова Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Тина Сизонова
Фото: Максим Лісовий
Макс Леонов Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Макс Леонов
Фото: Максим Лісовий
Марина Аристова Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Марина Аристова
Фото: Максим Лісовий
Марина Александрова (СКАЖЕНА) Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Марина Александрова (СКАЖЕНА)
Фото: Максим Лісовий
Макс Киреев Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Макс Киреев
Фото: Максим Лісовий
Пани-киномане Снежана Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Снежана Снежана, дама-киноманка
Фото: Максим Лісовий
Анна Малиновская Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Анна Малиновская
Фото: Максим Лісовий
Татьяна Карикова Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Татьяна Карикова
Фото: Максим Лісовий
Евгений ЕреминПремьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Евгений Еремин
Фото: Максим Лісовий
Слава Соломко Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Слава Соломко
Фото: Максим Лісовий
Марина Березовская Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Марина Березовская
Фото: Максим Лісовий
Юлианна Ходаковская Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Юлианна Ходаковская
Фото: Максим Лісовий
Алина Лепская Премьера фильма "Еретик", фото с премьеры фильма, звездные гости на премьере фильма "Еретик" Fullscreen
Алина Лепская
Фото: Максим Лісовий

Напомним, ранее мы писали, что Соломия Витвицкая вместе с любимым-военным посетила премьеру фильма "Гладиатор II".

Кроме этого, Фокус писал, что Алан Бадоев и Кирилл Тимошенко с женой: как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда".