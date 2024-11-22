Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Євгенія Емеральд, Марина Арістова та Максим Леонов: як пройшла прем"єра психологічного трилеру "Єретик" (фоторепортаж)

Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик”
Фото: Максим Лісовий | Євгенія Емеральд

У столиці відбувся допрем'єрний показ психологічного трилеру "Єретик", який зібрав селебріті, блогерів і журналістів.

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд, інфлюенсерка Марина Арістова та танцівник Макс Леонов з’явилися на прем’єру психологічного трилеру "Єретик". Подія відбулася вчора, 21 листопада, в ТРЦ Respublika Park, на якій побував і Фокус.

Так, у сюжеті американського психологічного горору, який разом зняли 40-річні американські режисери Скотт Бек та Брайан Вудс, двоє мормонських місіонерок намагаються навернути у віру літнього чоловіка. Проте, на перший погляд, милий слухач, виявляється маніяком та антирелігійним фанатиком. У головній ролі маньяка містера Ріда зіграв 64-річний Г’ю Ґрант, якого раніше можна було побачити в фільмах "Вонка", "Підземелля драконів" та "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати".

Потрапивши до будинку дівчата опиняються у лабіринті з безліччю пасток та витончених тортур, які Єретик називає — "випробуванням віри", з якого треба вийти.

Тіна Сизонова Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Тіна Сизонова
Фото: Максим Лісовий
Макс Леонов Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Макс Леонов
Фото: Максим Лісовий
Марина Арістова Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Марина Арістова
Фото: Максим Лісовий
Марина Александрова (СКАЖЕНА) Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Марина Александрова (СКАЖЕНА)
Фото: Максим Лісовий
Макс Кірєєв Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Макс Кірєєв
Фото: Максим Лісовий
Пані-кіномані Сніжана Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Пані-кіномані Сніжана
Фото: Максим Лісовий
Анна Малиновська Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Анна Малиновська
Фото: Максим Лісовий
Тетяна Карікова Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Тетяна Карікова
Фото: Максим Лісовий
Євген ЄрьомінПрем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Євген Єрьомін
Фото: Максим Лісовий
Слава Соломко Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Слава Соломко
Фото: Максим Лісовий
Марина Березовська Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Марина Березовська
Фото: Максим Лісовий
Юліанна Ходаковська Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Юліанна Ходаковська
Фото: Максим Лісовий
Аліна Лепська Прем'єра фільму “Єретик”, фото з прем'єри фільму, зіркові гості на прем'єрі фільму “Єретик” Fullscreen
Аліна Лепська
Фото: Максим Лісовий

Нагадаємо, раніше ми писали, що Соломія Вітвіцька разом із коханим-військовим відвідала прем'єру фільму "Гладіатор ІІ".

Крім цього, Фокус писав, що Алан Бадоєв і Кирило Тимошенко з дружиною: як минув допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".