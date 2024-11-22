Євгенія Емеральд, Марина Арістова та Максим Леонов: як пройшла прем"єра психологічного трилеру "Єретик" (фоторепортаж)

У столиці відбувся допрем'єрний показ психологічного трилеру "Єретик", який зібрав селебріті, блогерів і журналістів.

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд, інфлюенсерка Марина Арістова та танцівник Макс Леонов з’явилися на прем’єру психологічного трилеру "Єретик". Подія відбулася вчора, 21 листопада, в ТРЦ Respublika Park, на якій побував і Фокус.

Так, у сюжеті американського психологічного горору, який разом зняли 40-річні американські режисери Скотт Бек та Брайан Вудс, двоє мормонських місіонерок намагаються навернути у віру літнього чоловіка. Проте, на перший погляд, милий слухач, виявляється маніяком та антирелігійним фанатиком. У головній ролі маньяка містера Ріда зіграв 64-річний Г’ю Ґрант, якого раніше можна було побачити в фільмах "Вонка", "Підземелля драконів" та "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати".

Потрапивши до будинку дівчата опиняються у лабіринті з безліччю пасток та витончених тортур, які Єретик називає — "випробуванням віри", з якого треба вийти.

Тіна Сизонова Фото: Максим Лісовий

Макс Леонов Фото: Максим Лісовий

Марина Арістова Фото: Максим Лісовий

Марина Александрова (СКАЖЕНА) Фото: Максим Лісовий

Макс Кірєєв Фото: Максим Лісовий

Пані-кіномані Сніжана Фото: Максим Лісовий

Анна Малиновська Фото: Максим Лісовий

Тетяна Карікова Фото: Максим Лісовий

Євген Єрьомін Фото: Максим Лісовий

Слава Соломко Фото: Максим Лісовий

Марина Березовська Фото: Максим Лісовий

Юліанна Ходаковська Фото: Максим Лісовий

Аліна Лепська Фото: Максим Лісовий

Нагадаємо, раніше ми писали, що Соломія Вітвіцька разом із коханим-військовим відвідала прем'єру фільму "Гладіатор ІІ".

Крім цього, Фокус писав, що Алан Бадоєв і Кирило Тимошенко з дружиною: як минув допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".