Хайди Клум в перьях и скучная Аня Тейлор-Джой. Топ-7 худших нарядов "Золотого Глобуса" 2023

В Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения наград "Золотой глобус" и звезды блистали на красной дорожке, правда, многие не так ярко, как рассчитывали.

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Церемония вручения премии "Золотой глобус" в 2023 году стала первой после отмены карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Так что на красной дорожке можно было увидеть многих селебрити.

Правда, любимица публики Рианна красную дорожку проигнорировала, появившись уже в зале. Она выбрала наряд от самого популярного сейчас бренда Schiaparelli. И умело скрыла разочарование от того, что не получила награду за композицию Lift Me Up к "Черной пантере".

Но многие звезды на церемонию не явились, хоть и были номинированы. Например, Том Круз и Брендан Фрейзер.

Но многие пришли и блеснули перед объективами фотографов. Правда, далеко не все наряды оказались достаточно впечатляющими.

Хайди Клум в Germanier

[ + – ] Хайди Клум, ее молодой муж и ее перья Фото: Getty Images

Среди тех, кто переборщил с ярким образом, оказалась Хайди Клум. Ее блестящий наряд в перьях от Germanier оказался слишком в перьях и слишком блестящим. Хотя супермодель все равно выглядела эффектно.

Аня Тейлор-Джой в Dior

[ + – ] Аня Тейлор-Джой и ее скучное платье Фото: Getty Images

Актриса Аня Тейлор-Джой славится своими потрясающими нарядами, но желтый наряд от Dior оказался на редкость скучным и неудачным. Точнее, он ничего не добавил красоте актрисы, он просто был.

Селена Гомес в Valentino

[ + – ] Селена Гомес и ее старомодное платье Фото: Getty Images

Селена Гомес, звезда сериала "Убийства в одном здании", пришла на церемонию в бархатном платье в пол от Valentino c глубоким декольте и открытыми плечами. Яркой деталью наряда стали рукава-фонарики пурпурного оттенка со шлейфом. Платье было эффектным, но не подошло Селене, утяжелив ее силуэт и сделав ее старше лет этак на десять. Слишком много бархата для одного человека.

Кинта Брансон в Christian Siriano

[ + – ] Кинта Брансон, ее золотой глобус и ее кошмарное платье Фото: Getty Images

Кинта Брансон, которая появилась в сериале "Начальной школе Эбботт", выбрала яркое, но безвкусное черно-розовое платье из тюля от Christian Siriano. Платье напоминало наряд, который иногда выбирают на выпускной, а потом стараются навсегда забыть. Впрочем, весь каст сериала явился на церемонию в очень странных нарядах.

Мишель Уильямс в Gucci

[ + – ] Обилие рюшей Мишель Уильямс Фото: Getty Images

Мишель Уильямс, снявшаяся в "Фабельманах" у Стивена Спилберга, на "Золотом глобусе" выглядела так, будто утонула в море рюшей. В этом платье от Gucci пропала и талия актрисы и сама Мишель. Это не первый раз, когда актриса выбирает наряды, которые делают ее еще бледнее и невзрачнеею

Клэр Дэйнс в Giambattista Valli

[ + – ] Клэр Дэйнс и ее платье-тортик Фото: Getty Images

Актриса Клэр Дэйнс, которая недавно объявила о третьей беременности выбрала платье от Giambattista Valli, которое напоминало торт с кремовыми розочками. Но обилие неудачных деталей на наряде претендует на первый приз: правда, нелегко сделать выбор между атласным бантиком и бахромой.

Джейми Ли Кертис в Valentino

[ + – ] Джейми Ли Кертис изображает Бэтмена Фото: Getty Images

Джейми Ли Кертис выбрала эффектный черный комбинезон от Valentino с кружевной накидкой и явно была впечатлена этим аксессуаром. Она постоянно взмахивала им, как Бэтмен плащом. Но именно накидка и испортила стильный образ. Кружева были хороши, но Джейми напоминала в них маленькую девочку, которая играет со шторой, которую утащила у мамы.

Ранее Фокус писал о самых эффектных нарядах красной дорожки "Золотого глобуса", а также о том, кто стал победителем премии.

Большинство получили свои награды вполне предсказуемо, но вот сериал "Уэнсдей", который многие считали фаворитом, хоть и был номинирован, но не получил ни единой статуэтки.