Зірковий дует знову разом: Бреда Пітта підловили на зйомках нового фільму з Джорджем Клуні

Колеги по фільму "Одинадцять друзів Оушена" возз'єдналися на знімальному майданчику в Нью-Йорку.

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59-річний голлівудський актор Бред Пітт, який зовсім нещодавно змінив зачіску, потрапив у кадр папараці в Нью-Йорку під час роботи над новим фільмом-трилером "Вовки" для Apple. Разом із ним під приціл фотографів потрапив 61-річний американський актор Джордж Клуні. Про це пише People.

Пітт був одягнений у сірі штани, кардиган і чорну шкіряну куртку, а в руці ніс пляшку з напоєм.

Фото: Getty Images

Клуні теж був одягнений у чорну шкіряну куртку та класичні штани. Також на ньому була водолазка та жилет.

Фото: Getty Images

З того часу, як їх бачили разом востаннє, минуло дуже багато років. Ці два голлівудські красені з'являлися на екранах у кримінальній трилогії "Одинадцять друзів Оушена", "Дванадцять друзів Оушена" та "Тринадцять друзів Оушена". У 2008 році вони знялися разом у кінострічці "Після прочитання спалити".

Подробиці ж нової картини поки не дуже відомі, як і те, коли відбудеться її прем'єра, але, схоже, це буде однозначно варте уваги кіно, оскільки актори нарешті змогли підлаштувати свої графіки заради роботи над ним.

Нагадаємо, Бред Пітт таємно продає свій величезний маєток у Лос-Анджелесі.

Також раніше Фокус писав про вихід Джорджа Клуні з дружиною у гламурних образах.