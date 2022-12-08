Джордж Клуні з дружиною вийшли на публіку в гламурних образах (фото)
Актор став лауреатом престижної премії.
61-річний американський актор Джордж Клуні вийшов у світ зі своєю дружиною у гламурних образах. Про це пише Daily Mail.
Зіркове подружжя позувало на червоній доріжці 45-ї церемонії нагородження Центру Кеннеді у Вашингтоні, округ Колумбія.
44-річна ливансько-британський адвокатка Амаль Клуні вражала присутніх блискучою сріблястою сукнею з відкритими плечима від Valentino, а її чоловік, який став одним з лауреатів вечора, продемонстрував чорний смокінг з метеликом.
Волосся Амаль Клуні було укладене легкими локонами, а на обличчі був макіяж з акцентом на губи. До вечірнього аутфіту вона додала сріблястий клатч та сережки.
Нагородження Центру Кеннеді — це щорічна подія, на якій відзначають діячів виконавського мистецтва за їхній внесок у розвиток американської культури.
Окрім Джорджа Клуні, нагороди Центру Кеннеді отримали Емі Грант, Гледіс Найт, Таня Леон та ірландська рок-група U2
Амаль та Джордж Клуні узаконили свої стосунки у 2014 через рік після знайомства. У червні 2017 у зіркового подружжя народилися близнюки — Олександр та Емма.
Нагадаємо, Джулія Робертс продемонструвала сукню з портретами Джорджа Клуні.
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