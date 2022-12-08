Джордж Клуні з дружиною вийшли на публіку в гламурних образах (фото)

Актор став лауреатом престижної премії.

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61-річний американський актор Джордж Клуні вийшов у світ зі своєю дружиною у гламурних образах. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя позувало на червоній доріжці 45-ї церемонії нагородження Центру Кеннеді у Вашингтоні, округ Колумбія.

44-річна ливансько-британський адвокатка Амаль Клуні вражала присутніх блискучою сріблястою сукнею з відкритими плечима від Valentino, а її чоловік, який став одним з лауреатів вечора, продемонстрував чорний смокінг з метеликом.

Волосся Амаль Клуні було укладене легкими локонами, а на обличчі був макіяж з акцентом на губи. До вечірнього аутфіту вона додала сріблястий клатч та сережки.

[ + – ] Амаль та Джордж Клуні Фото: Getty Images

Нагородження Центру Кеннеді — це щорічна подія, на якій відзначають діячів виконавського мистецтва за їхній внесок у розвиток американської культури.

Окрім Джорджа Клуні, нагороди Центру Кеннеді отримали Емі Грант, Гледіс Найт, Таня Леон та ірландська рок-група U2

Амаль та Джордж Клуні узаконили свої стосунки у 2014 через рік після знайомства. У червні 2017 у зіркового подружжя народилися близнюки — Олександр та Емма.

Нагадаємо, Джулія Робертс продемонструвала сукню з портретами Джорджа Клуні.

Також Фокус писав про реакцію сина Джорджа Клуні на війну в Україні.