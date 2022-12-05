Джулія Робертс одягла сукню, прикрашену портретами Джорджа Клуні
Актори дружать багато років і разом знялися в кількох фільмах.
55-річна американська акторка Джулія Робертс оригінально показала свою любов до давнього друга та колеги з цеху Джорджа Клуні на 45-ій щорічній церемонії вручення нагород Кеннеді-центру у Вашингтоні, що в окрузі Колумбія. На червоній доріжці знаменитість з'явилася в довгій сукні від Moschino з широкою спідницею, прикрашеною принтами у вигляді портретів Клуні в рамках.
Образ доповнював укорочений чорний жакет.
Довге волосся Джулія розчесала на прямий проділ і залишила розпущеним, а з прикрас обрала великі сережки-кільця.
До акторки приєднався її чоловік, 53-річний режисер Деніел Модер, вдягнувши повністю чорний костюм. Схоже, чоловік зовсім не ревнував свою дружину, оскільки весело посміхався фотографам та Джулії.
На заході Робертс переодяглася в стриманіший ансамбль — повністю чорний штанний костюм.
Клуні був серед кількох лауреатів, які здобули нагороди за життєві досягнення. Серед інших нагороджених — Емі Грант, Гледіс Найт, композиторка Таня Леон і гурт U2.
Робертс і Клуні кілька разів працювали разом протягом багатьох років, у тому числі в трилогії "Одинадцять друзів Оушена" та у фільмі "Сповідь небезпечної людини".
У жовтні відбулася прем'єра їхнього нового фільму "Квиток у рай". У комедії дві зірки представлені як розлучена пара, яка возз'єднується, щоб зупинити весілля своєї дочки, але в результаті події приймають несподіваний поворот.
Нагадаємо, Джулія Робертс нещодавно привітала своїх близнюків Гейзел і Фінна з 18-річчям, опублікувавши фото, на якому вони зняті зовсім ще маленькими.