Джулія Робертс одягла сукню, прикрашену портретами Джорджа Клуні

Актори дружать багато років і разом знялися в кількох фільмах.

Related video

55-річна американська акторка Джулія Робертс оригінально показала свою любов до давнього друга та колеги з цеху Джорджа Клуні на 45-ій щорічній церемонії вручення нагород Кеннеді-центру у Вашингтоні, що в окрузі Колумбія. На червоній доріжці знаменитість з'явилася в довгій сукні від Moschino з широкою спідницею, прикрашеною принтами у вигляді портретів Клуні в рамках.

Образ доповнював укорочений чорний жакет.

Довге волосся Джулія розчесала на прямий проділ і залишила розпущеним, а з прикрас обрала великі сережки-кільця.

До акторки приєднався її чоловік, 53-річний режисер Деніел Модер, вдягнувши повністю чорний костюм. Схоже, чоловік зовсім не ревнував свою дружину, оскільки весело посміхався фотографам та Джулії.

На заході Робертс переодяглася в стриманіший ансамбль — повністю чорний штанний костюм.

Клуні був серед кількох лауреатів, які здобули нагороди за життєві досягнення. Серед інших нагороджених — Емі Грант, Гледіс Найт, композиторка Таня Леон і гурт U2.

Робертс і Клуні кілька разів працювали разом протягом багатьох років, у тому числі в трилогії "Одинадцять друзів Оушена" та у фільмі "Сповідь небезпечної людини".

У жовтні відбулася прем'єра їхнього нового фільму "Квиток у рай". У комедії дві зірки представлені як розлучена пара, яка возз'єднується, щоб зупинити весілля своєї дочки, але в результаті події приймають несподіваний поворот.

Нагадаємо, Джулія Робертс нещодавно привітала своїх близнюків Гейзел і Фінна з 18-річчям, опублікувавши фото, на якому вони зняті зовсім ще маленькими.