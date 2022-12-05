Джулия Робертс надела платье, украшенное портретами Джорджа Клуни

Актеры дружат много лет и вместе снялись в нескольких фильмах.

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55-летняя американская актриса Джулия Робертс оригинальным образом показала свою любовь к давнему другу и коллеге по цеху Джорджу Клуни 45-й ежегодной церемонии вручения наград Кеннеди-центра в Вашингтоне, округ Колумбия. На ковровой дорожке знаменитость появилась в длинном платье от Moschino с широкой юбкой, украшенном принтами в виде портретов Клуни в рамках.

Образ дополнял укороченный черный жакет.

Длинные волосы Джулия расчесала на прямой пробор и оставила распущенными, а из украшений выбрала большие серьги-кольца.

К актрисе присоединился ее муж, 53-летний режиссер Дэниел Модер, надев полностью черный костюм. Похоже, мужчина совершенно не ревновал свою супругу, поскольку весело улыбался фотографам и Джулии.

На мероприятии Робертс переоделась в более сдержанный ансамбль, полностью черный брючный костюм.

Клуни был среди нескольких лауреатов, получивших награды за жизненные достижения. Среди других награжденных – Эми Грант, Глэдис Найт, композитор Таня Леон и группа U2.

Робертс и Клуни несколько раз работали вместе на протяжении многих лет, в том числе в трилогии "Одиннадцать друзей Оушена" и в фильме "Признания опасного человека".

В октябре состоялась премьера их нового фильма "Билет в рай". В комедии две звезды представлены как разведенная пара, которая воссоединяется, чтобы остановить свадьбу своей дочери, но в итоге события принимают совершенно неожиданный поворот.

Напомним, Джулия Робертс недавно поздравила своих близнецов Хейзел и Финна с 18-летием, опубликовав фото, на котором они запечатлены совсем еще маленькими.