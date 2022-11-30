Джулия Робертс показала архивное фото своих близнецов

Отцом близнецов является муж актрисы Дэнни Модер.

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55-летняя американская актриса трогательно поздравила с 18-летием своих близнецов Хейзел и Финна, опубликовав архивное фото в Instagram.

На снимке актриса позирует с детьми, которые совсем еще крохи. Одного из малышей она держит на руках.

"18 Love you", – подписала кадр знаменитость.

Отцом детей является 53-летний режиссер Дэниел Модер, с которым Робертс уже 20 лет живет в счастливом браке. У пары также есть 15-летний сын Генри.

В недавнем интервью Робертс признавалась, что ее домашняя жизнь "не состоит из радуги и котят", но она находит "много радости", проводя время со своими родными.

"Жизнь, которую я построила со своим мужем, и жизнь, которую мы построили с нашими детьми, – это самое лучшее". Вернуться домой в конце дня, с триумфом, к ним", – подчеркнула Джулия.

Она рассказала, что муж до сих пор пишет ей любовные письма, и она хранит их, чтобы когда-нибудь показать своей дочери.

"Это то, что мы с Дэнни всегда делали. Первое письмо, которое он когда-либо написал мне, состоящее из семи страниц, я до сих пор храню. Однажды я покажу это Хейзел и скажу: "Это то, что вы ищете"", – заверила актриса.

В 2020 году Джулия и Дэниел переехали из Малибу в Сан-Франциско после покупки викторианского дома, которому более 100 лет, в районе Пресидио-Хайтс за $8,3 миллиона.

Напомним, недавно на большие экраны вышла романтическая комедия "Билет в рай", где Джулия Робертс сыграла вместе с Джорджем Клуни. Актеры часто появлялись вместе на красной дорожке во время промо-тура фильма.