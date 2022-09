Блокбастеры сентября. Джордж Клуни интригует, Антонио Бандерас стреляет, Джулия Робертс пляшет

Стартует осенний киносезон, который принесет немало картин со звездами первой величины.

Довольно насыщенный для киноманов сентябрь. Из старых шедевров снова покажут не только "Аватар" (2009) Кэмерона , но и "Челюсти" (1975) Спилберга. А для меломанов – любопытную документалку "Дэвид Боуи: Грезы лунных суток" (2022). Остальное – качественный жанровый свежак.

"Приглашение" / The Invitation

США, 2022, триллер, ужасы

Тема: испытание вампирами

Премьера: 1 сентября

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 7,1/10

В ролях: Натали Эммануэль, Томас Доэрти, Стефани Корнелиуссен

Этот мистический фильм ужасов был создан под влиянием романа Брэма Стокера "Дракула". После смерти матери Иви почувствовала себя одиноко и сделала тест ДНК — для обнаружения родственников. Таким образом она нашла кузена — богатого аристократа.

Девушка получает приглашение от вновь обретенной семьи – быть гостьей на пышной свадьбе в английской глубинке. Вначале Иви очарована аристократом-хозяином, затем обескуражена: во время церемонии какой-то девушке… отрубают голову! Хозяева и гости поместья решили освежиться – кровушки попить. Иви сразу иначе поняла фразу новых родичей: "Все до смерти хотят с тобой познакомится". В общем – тот еще праздник!

Трейлер фильма "Приглашение"

"Я работаю на кладбище" / "Я працюю на цвинтарі"

Украина, 2021, драма

Тема: изнанка жизни

Премьера: 15 сентября

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 9.5/10

В ролях: Виталий Салий, Виктор Жданов, Римма Зюбина

Фильм рассказывает историю человека, который устал от проблем со взрослой дочерью, от жизни и нашел тихую работу – на кладбище, где продает памятники родственникам усопших.

Он надеется, что там его мало что будет беспокоить, но все оказывается наоборот – кладбище, как выяснилось, это довольно "живое" место, где сталкиваются круговороты человеческих судеб. Наш "беглец" принимает вызов.

Исполнитель главной роли Виталий Салий – один из самых талантливых украинских актеров.

Фильм – экранизация одноименной книги Павла Белянского (1977 г.р.). Это украинский русскоязычный автор и популярный блогер. Он сам работал на кладбище. По сути, экранизирован сборник его самобытных рассказов. Бюджет картины по украинским меркам немаленький — 22 млн. грн.

Трейлер фильма "Я работаю на кладбище"

"Билет в рай" / Ticket to Paradise

США, 2022, комедия, романтика

Тема: хотели как хуже – получилось как лучше

Премьера: 15 сентября

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8/10

В ролях: Джордж Клуни, Джулия Робертс

Чтобы помешать дочери, которая после курортного романа решила выйти замуж за местного жителя Бали, бывшие супруги отправляются на свадьбу на тропический остров. Все, что им нужно — уберечь дочь от ошибки, которую они сами совершили 25 лет назад.

После дикой стычки в самолете экс-супруги договариваются о перемирии, объединенные общей целью – расстроить свадьбу дочери. Она при встрече, увидев их благостные лица точно замечает: "Вы договорились не убивать друг друга, пока не убьете меня?" Не в бровь, а в глаз!

Судя по ролику, забойная комедия!

Трейлер фильма "Билет в рай"

"Покаяние" / The Enforcer

США, 2022, боевик, триллер, нуар

Тема: белое становится черным

Премьера: 22 сентября

Ожидаемый рейтинг фильма по multiplex.ua: 9/10

В ролях: Антонио Бандерас, Кэйт Босворт, Марк Рино Сми

Опытный полицейский вдруг обнаруживает, что его шефиня – красивая роковая женщина – на самом деле босс киберсексуальной торговли в Майями. Он ставит на карту все, чтобы спасти другую прекрасную барышню, попавшую в эту сеть. Коп, которого играет сам Бандерас, не может проиграть. По определению.

Видеообзор фильма "Покаяние"

"Как они бегут" / See How They Run

США, Великобритания, триллер, детектив, комедия

Тема: американцы иронизируют над британцами

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8.1/10

В ролях: Сэм Рокуэлл, Эдриан Броуди, Сирша Ронан

Пронизанная иронией американская стилизация под английский детектив. Действие фильма происходит в 1950-е годы в Лондоне. Голливудский продюсер решает снять кинокартину по пьесе, идущей на Вест-Энде, но актеров его съемочной группы вдруг стали убивать.

Инспектору Стоппарду и юной девушке-констеблю Сталкер приходится расследовать это странное дело.

See How They Run — так звучит оригинальное название фильма – это устойчивое выражение, означающее испуг, смешанный с иронией. Более точный ее перевод — "Глянь, как лихо они удирают". Слоган ленты The Greatest Murder Ever Staged переводится как "Величайшее из когда-либо инсценированных убийств"

Отметим, что в картине задействованы два великолепных, темпераментных оскароносных мастера — Сэм Рокуэлл ("Мой парень киллер", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Эдриан Броуди ("Пианист", "Гранд-отель "Будапешт"). А Сирша Ронан, судя по ролику, само очарование.

Трейлер фильма "Как они бегут"

