Блокбастери вересня. Джордж Клуні інтригує, Антоніо Бандерас стріляє, Джулія Робертс танцює
Стартує осінній кіносезон, який принесе чимало картин із зірками першої величини.
Досить насичений для кіноманів вересень. Зі старих шедеврів знову покажуть не лише "Аватар" (2009) Кемерона, а й "Щелепи" (1975) Спілберга. А для меломанів — цікаву документалку "Девід Бові: Мрії місячної доби" (2022). Решта — якісний жанровий свіжак.
"Запрошення"/The Invitation
США, 2022, трилер, жахи
Тема: випробування вампірами
Прем'єра: 1 вересня
У ролях: Наталі Еммануель, Томас Догерті, Стефані Корнеліуссен
Цей містичний фільм жахів було створено під впливом роману Брема Стокера "Дракула". Після смерті матері Іві відчула себе самотньо і зробила тест ДНК — для виявлення родичів. Так вона знайшла двоюрідного брата — багатого аристократа.
Дівчина отримує запрошення від новонабутої сім'ї — бути гостею на пишному весіллі в англійській глибинці. Спочатку Іві зачарована аристократом-господарем, потім збентежена: під час церемонії якійсь дівчині… відрубують голову! Господарі та гості маєтку вирішили освіжитися — крові попити. Іві відразу інакше зрозуміла фразу нових родичів: "Усі до смерті хочуть з тобою познайомитись". Загалом — те ще свято!
"Я працюю на цвинтарі"
Україна, 2021, драма
Тема: виворіт життя
Прем'єра: 15 вересня
Очікуваний рейтинг фільму з kino-teatr.ua: 9.5/10
У ролях: Віталій Салій, Віктор Жданов, Римма Зюбіна
Фільм розповідає історію людини, яка втомилася від проблем із дорослою дочкою, від життя та знайшла тиху роботу — на цвинтарі, де продає пам'ятники родичам померлих.
Він сподівається, що там його мало що турбуватиме, але все виявляється навпаки — цвинтар, як з'ясувалося, це досить "живе" місце, де стикаються кругообіги людських доль. Наш "втікач" приймає виклик.
Виконавець головної ролі Віталій Салій — один із найталановитіших українських акторів.
Фільм — екранізація однойменної книги Павла Белянського (1977 р. н.). Це український російськомовний автор і популярний блогер. Він сам працював на цвинтарі. По суті, екранізовано збірку його самобутніх оповідань. Бюджет картини за українськими мірками немаленький — 22 млн грн.
"Квиток до раю"/Ticket to Paradise
США, 2022, комедія, романтика
Тема: хотіли як гірше — вийшло як краще
Прем'єра: 15 вересня
Очікуваний рейтинг фільму: 8/10
У ролях: Джордж Клуні, Джулія Робертс
Щоб перешкодити дочці, яка після курортного роману вирішила вийти заміж за місцевого жителя Балі, колишнє подружжя вирушає на весілля на тропічний острів. Усе, що їм потрібно — уберегти доньку від помилки, яку вони вчинили 25 років тому.
Після дикої сутички в літаку експодружжя домовляються про перемир'я, об'єднані спільною метою — зіпсувати весілля дочки. Вона при зустрічі, побачивши їхні добрі обличчя точно зауважує: "Ви домовилися не вбивати одне одного, доки не вб'єте мене?" Не в брову, а в око!
Судячи з ролика, вибійна комедія!
"Покаяння"/The Enforcer
США, 2022, бойовик, трилер, нуар
Тема: біле стає чорним
Прем'єра: 22 вересня
Очікуваний рейтинг фільму з multiplex.ua: 9/10
В ролях: Антоніо Бандерас, Кейт Босворт, Марк Ріно Смі
Досвідчений поліцейський раптом з'ясовує, що його шефиня — гарна фатальна жінка — насправді бос кіберсексуальної торгівлі у Маямі. Він ставить на карту все, щоб врятувати іншу прекрасну панночку, яка потрапила в цю мережі. Коп, якого грає сам Бандерас, не може програти. За визначенням.
"Як вони тікають"/See How They Run
США, Велика Британія, трилер, детектив, комедія
Тема: американці іронізують над британцями
Очікуваний рейтинг фільму з kino-teatr.ua: 8.1/10
У ролях: Сем Роквелл, Едрієн Броуді, Сірша Ронан
Пронизана іронією американська стилізація під британський детектив. Дія фільму відбувається у 1950-х роках у Лондоні. Голлівудський продюсер вирішує зняти кінокартину за п'єсою, що йде на Вест-Енді, але акторів його знімальної групи раптом почали вбивати.
Інспектору Стоппарду та юній дівчині-констеблю Сталкер доводиться розслідувати цю дивну справу.
See How They Run — так звучить оригінальна назва фільму — це стійкий вираз, що означає переляк, змішаний з іронією. Точніший її переклад — "Глянь, як хвацько вони тікають". Слоган стрічки The Greatest Murder Ever Staged перекладається як "Найбільше з будь-коли інсценованих убивств".
Зазначимо, що в картині задіяні два чудові, темпераментні оскароносні майстри — Сем Роквелл ("Мій хлопець кілер", "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі") та Едрієн Броуді ("Піаніст", "Гранд-готель "Будапешт"). Сірша Ронан, судячи з ролика, сама чарівність.Важливо