Сиквел "Костянтина" може вийти через 2 роки: Кіану Рівз поділився подробицями

Канадський актор Кіану Рівз може знову зіграти роль детектива-окультиста в новій картині. Дія сиквела відбудеться в тому ж світі, що і в першому фільмі, а головний герой зіткнеться з новими випробуваннями.

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Голлівудська зірка, 60-річний канадський актор Кіану Рівз може знову зіграти роль детектива-окультиста Джона Костянтина в новому фільмі "Костянтин". Про це актор розповів виданню Inverse.

Актор Кіану Рівз, який зіграв головну роль в оригінальному фільмі 20 років тому, зізнався, що довго думав із творцями стрічки над сценарієм.

"Ми намагалися зняти фільм "Костянтин-2" понад десять років. Лише нещодавно ми зібрали історію і представили її DC Studios, а вони сказали "добре". Тепер спробуємо написати сценарій", — заявив Кіану Рівз.

Зірка відкрито говорила про бажання повторити роль з 2019 року, але тільки через три роки компанія Warner Bros оголосила про початок роботи над сиквелом "Костянтина".

Рівз не навів подробиць майбутньої картини і сказав, що дія сиквела відбудеться в тому ж світі, що і в першому фільмі. Головний герой зіткнеться з новими випробуваннями. Над сюжетом працює сам актор, режисер Френсіс Лоуренс і сценарист Аківа Голдсман.

"Ми хочемо надихнути глядачів новими розслідуваннями і з'ясуємо рівень їхньої креативності. Ми перевіримо їхнє особисте ставлення до мистецтва, технологій або ремесла, яким вони займаються. Ми сподіваємося, що картина буде вдалою", — поділився він подробицями.

Творці кінокартини не назвали термінів виходу фільму, але факт схвалення може означати, що він вийде в найближчі кілька років.

Нагадаємо, Кіану Рівза нещодавно помітили на побаченні з його дівчиною, 51-річною художницею Олександрою Грант. Папараці побачили пару в Лос-Анджелесі.

У Чилі раніше знайшли три годинники Кіану Рівза, включно з Rolex ціною 9 000 доларів. Годинники могли вкрасти з його будинку в Лос-Анджелесі наприкінці 2023 року.