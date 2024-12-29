Годинники Rolex, вкрадені з будинку Кіану Рівза в Лос-Анджелесі, знайшли в Чилі

Дорогий годинник поцупили з будинку Кіану Рівза минулого року. Його випадково виявили під час поліцейського обшуку.

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Поліція Чилі повідомила, що виявила три годинники, що належали зірці "Джона Віка" Кіану Рівзу, зокрема Rolex вартістю 9000 доларів, які, як вважають, були вкрадені з будинку актора в Лос-Анджелесі наприкінці 2023 року. Про це повідомляє CNN.

Трейлер фільму "Джон Вік 4"

Годинник Rolex Submariner із вигравіруваним ім'ям актора і словами "2021, JW4, спасибі, The John Wick Five" було виявлено в суботу в східній частині Сантьяго під час поліцейської операції, пов'язаної із серією місцевих пограбувань.

Повідомляється, що 2021 року Рівз подарував годинник Rolex Submariners каскадерам, з якими працював над фільмом "Джон Вік 4".

За іронією долі, сага про "Джона Віка" починається з того, що персонаж Рівза — колишній кілер — прагне помститися після того, як у його дім удерлися, пограбували і вбили його собаку.

Чилійська влада заявила, що під час рейдів у чотирьох будинках вона виявила коштовності та "цінні" годинники, до того ж принаймні один із годинників "належав відомому акторові, який став жертвою пограбування в Лос-Анджелесі в грудні 2023 року".

CNN Chile, посилаючись на місцеву поліцію, повідомив, що загалом три годинники, вилучені під час рейдів, належать акторові. Чилійська влада працює з представниками США у цій справі, і це допомогло їм пов'язати годинник із крадіжкою зі зломом у будинку актора 2023 року.

Поліція повідомила, що заарештувала 21-річного чоловіка.

Будинок Кіану Рівза кілька разів грабували. У 2014 році в його будинок вломилися двічі за три дні.

Нагадаємо, у 2023 році, невідомі грабіжники вдерлися до будинку Кіану Рівза і, окрім дорогого годинника, вкрали також його вогнепальну зброю.