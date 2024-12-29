Часы Rolex, украденные из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе, нашли в Чили

Дорогие часы украли из дома Киану Ривза в прошлом году. Их случайно обнаружили при полицейском обыске.

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Полиция Чили сообщила, что обнаружила трое часов, принадлежавших звезде "Джона Уика" Киану Ривзу, в том числе Rolex стоимостью 9000 долларов, которые, как полагают, были украдены из дома актера в Лос-Анджелесе в конце 2023 года. Об этом сообщает CNN.

Трейлер фильма "Джон Уик 4"

Часы Rolex Submariner с выгравированным именем актера и словами "2021, JW4, спасибо, The John Wick Five" были обнаружены в субботу в восточной части Сантьяго в ходе полицейской операции, связанной с серией местных ограблений.

Сообщается, что в 2021 году Ривз подарил часы Rolex Submariners каскадерам, с которыми работал над фильмом "Джон Уик 4".

По иронии судьбы, сага о "Джоне Уике" начинается с того, что персонаж Ривза — бывший киллер — стремится отомстить после того, как в его дом вломились, ограбили и убили его собаку.

Чилийские власти заявили, что во время рейдов в четырех домах они обнаружили драгоценности и "ценные" часы, причем по крайней мере одни из часов "принадлежали известному актеру, который стал жертвой ограбления в Лос-Анджелесе в декабре 2023 года".

CNN Chile, ссылаясь на местную полицию, сообщил, что в общей сложности трое часов, изъятых в ходе рейдов, принадлежат актеру. Чилийские власти работают с представителями США по этому делу, и это помогло им связать часы с кражей со взломом в доме актера в 2023 году.

Полиция сообщила, что арестовала 21-летнего мужчину.

Дом Киану Ривза несколько раз грабили. В 2014 году в его дом вломились дважды за три дня.

Напомним, в 2023 году, неизвестные грабители вломились в дом Киану Ривза и, кроме дорогих часов, украли также его огнестрельное оружие.