Сиквел "Константина" может выйти через 2 года: Киану Ривз поделился подробностями

Канадский актер Киану Ривз может снова сыграть роль детектива-оккультиста в новой картине. Действие сиквела произойдет в том же мире, что и в первом фильме, а главный герой столкнется с новыми испытаниями.

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Голливудская звезда, 60-летний канадский актер Киану Ривз может снова сыграть роль детектива-оккультиста Джона Константина в новом фильме "Константин". Об этом актер рассказал изданию Inverse.

Актер Киану Ривз, сыгравший главную роль в оригинальном фильме 20 лет назад, признался, что долго думал с создателями ленты над сценарием.

"Мы пытались снять фильм "Константин-2" более десяти лет. Лишь недавно мы собрали историю и представили ее DC Studios, а они сказали "хорошо". Теперь попробуем написать сценарий", — заявил Киану Ривз.

Звезда открыто говорила о желании повторить роль с 2019 года, но только через три года компания Warner Bros объявила о начале работы над сиквелом "Константина".

Ривз не привел подробности будущей картины и сказал, что действие сиквела произойдет в том же мире, что и в первом фильме. Главный герой столкнется с новыми испытаниями. Над сюжетом работает сам актер, режиссер Фрэнсис Лоуренс и сценарист Акива Голдсман.

"Мы хотим вдохновить зрителей новыми расследованиями и выясним уровень их креативности. Мы проверим их личное отношение к искусству, технологиям или ремеслу, которым они занимаются. Мы надеемся, что картина будет удачной", — поделился он подробностями.

Создатели кинокартины не назвали сроки выхода фильма, но факт одобрения может значить, что он выйдет в ближайшие пару лет.

Напомним, Киану Ривза недавно заметили на свидании с его девушкой, 51-летней художницей Александрой Грант. Папарацци увидели пару в Лос-Анджелесе.

В Чили ранее нашли трое часов Киану Ривза, включая Rolex ценой 9 000 долларов. Часы могли украсть из его дома в Лос-Анджелесе в конце 2023 года.