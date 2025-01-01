Киану Ривза заметили на редком свидании с его девушкой (фото)
Киану Ривз и Александра Грант продемонстрировали уютные образы. Они держат свою личную жизнь подальше от внимания публики.
60-летнего канадского актера Киану Ривза заметили на редком свидании с его девушкой, 51-летней художницей Александрой Грант. Об этом пишет Daily Mail.
Влюбленных "поймали" папарацци в Лос-Анджелесе накануне Нового 2025 года.
Киану закутался в ярко-красный шарф. Он также надел коричневые брюки, серый пиджак и розовую футболку под него. Тем временем Александра появилась в серо-красной бейсболке, сером вязаном топе без рукавов поверх свитера в тон. Она также носила солнцезащитные очки.
51-летняя Александра и 60-летний Киану впервые познакомились на званом ужине в 2009 году и вместе работали над двумя книгами об искусстве, прежде чем официально выйти на красную дорожку в 2019 году. Долгое время они держали свою личную жизнь подальше от внимания общественности, однако уже все чаще появляются на публике.
Перед этим Киану длительное время оставался одиноким после трагической гибели его девушки Дженнифер Сайм в 2002 году.
Напомним, мужчина, похожий на Киану Ривза, использует свою внешность для совершения преступлений.
Также Фокус писал о появлении Киану Ривза и Александры Грант на премьере мультфильма.