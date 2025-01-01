Киану Ривза заметили на редком свидании с его девушкой (фото)

Киану Ривз и Александра Грант продемонстрировали уютные образы. Они держат свою личную жизнь подальше от внимания публики.

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60-летнего канадского актера Киану Ривза заметили на редком свидании с его девушкой, 51-летней художницей Александрой Грант. Об этом пишет Daily Mail.

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Киану закутался в ярко-красный шарф. Он также надел коричневые брюки, серый пиджак и розовую футболку под него. Тем временем Александра появилась в серо-красной бейсболке, сером вязаном топе без рукавов поверх свитера в тон. Она также носила солнцезащитные очки.

Киану Ривз и Александра Грант

51-летняя Александра и 60-летний Киану впервые познакомились на званом ужине в 2009 году и вместе работали над двумя книгами об искусстве, прежде чем официально выйти на красную дорожку в 2019 году. Долгое время они держали свою личную жизнь подальше от внимания общественности, однако уже все чаще появляются на публике.

Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Перед этим Киану длительное время оставался одиноким после трагической гибели его девушки Дженнифер Сайм в 2002 году.

Напомним, мужчина, похожий на Киану Ривза, использует свою внешность для совершения преступлений.

Также Фокус писал о появлении Киану Ривза и Александры Грант на премьере мультфильма.