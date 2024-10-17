Сборщик мусора использовал свое сходство с Киану Ривзом, чтобы совершать преступления

Полиция выяснила, что Убальдо Мануали не только накачивал своих жертв наркотиками, но и записывал процесс изнасилования на камеру.

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60-летний сборщик мусора Убальдо Мануали из Рима (Италия) приговорен к девяти годам и 10 месяцам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и незаконном распространении откровенно сексуальных изображений. Мужчина заманивал женщин на свидание, где насиловал их, используя свое сходство с голливудской суперзвездой Киану Ривзом, сообщает Mail Online.

В ходе расследования правоохранители выяснили, у Убальдо было шесть разных аккаунтов, где он охотился на будущих жертв. Дворник познакомился с тремя женщинами в сети и пригласил их на свидания. Во время переписки Мануали хвастался тем, что очень похож на звезду "Матрицы".

Войдя в доверие с женщинами, он накачивал их снотворным, после чего насиловал, снимая процесс на видео. Эти кадры он позже распространял среди своих друзей.

Следователи изъяли все мобильные телефоны и ноутбуки Мануали и обнаружили, что он хранил не только все сообщения с женщинами, но и изображения и кадры, снятые в те ночи.

Убальдо считал себя очень красивым и хвастался этим перед женщинами Фото: Соцсети

"Этот тип насилия серьезнее, чем физическое насилие, он более тонок, потому что использует психофизическую инвалидность женщин. Это как если бы это было двойное насилие. И Мануали ослеплен сексуальным результатом, своим удовлетворением", – заявил прокурор Микеле Адрагна.

Возможно, Убальдо совершил бы еще больше преступлений, если бы его последняя жертва, Стефании Лоцци из Капраники, не заявила о случившемся в январе в полицию.

Это произошло после того, как Стефания вынуждена была обратиться в отделение неотложной помощи после ночи с Мануали, когда она проснулась "в смятении и ошеломлении". Фотографии и видео насилия над полубессознательной женщиной были найдены в телефоне мужчины вместе с кадрами надругательства над двумя другими жертвами.

"Каждый раз, когда мы выходили вместе, он хвастался мне, что у него была тысяча женщин. Он был одержим своей красотой, хвастовством", – говорила Лоцци.

Три жертвы Убальдо из Капраники, Алатри и Маццано Романо получат компенсацию в размере около 26 тысяч евро после пережитых ими испытаний.

В ордере на арест, который привел к немедленному судебному разбирательству, следственный судья говорил о "выраженной преступной дееспособности", движимой "маниакальным извращением для удовлетворения своих сексуальных импульсов, оглушая жертв, чтобы избежать возможного отказа".

Виновным себя итальянец не считает и готовится подать апелляцию Фото: Соцсети

По словам полиции, мужчина имел "полную неспособность к самоконтролю" и "мог заставить своих жертв поверить, что он даже помогал им, когда они плохо себя чувствовали".

Когда судья огласил приговор, Мануали отреагировал на него очень спокойно и заявил, что подаст апелляцию, потому что "ничего не сделал".

Еще до суда, когда Убальдо был в тюрьме, заключенные его избивали и запугивали.В итоге его перевели под домашний арест, надев электронный браслет, и он жил у своей сестры в Черветери.

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