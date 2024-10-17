Збирач сміття використовував свою схожість із Кіану Рівзом, щоб скоювати злочини

Поліція з'ясувала, що Убальдо Мануалі не тільки накачував своїх жертв наркотиками, а й записував процес зґвалтування на камеру.

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60-річного збирача сміття Убальдо Мануалі з Риму (Італія) засуджено до дев'яти років і 10 місяців тюремного ув'язнення за звинуваченням у сексуальному насильстві за обставин, що обтяжують покарання, і незаконному розповсюдженні відверто сексуальних зображень. Чоловік заманював жінок на побачення, де ґвалтував їх, використовуючи свою схожість із голлівудською суперзіркою Кіану Рівзом, повідомляє Mail Online.

Під час розслідування правоохоронці з'ясували, в Убальдо було шість різних акаунтів, де він полював на майбутніх жертв. Двірник познайомився з трьома жінками в мережі та запросив їх на побачення. Під час листування Мануалі хвалився тим, що дуже схожий на зірку "Матриці".

Увійшовши в довіру з жінками, він накачував їх снодійним, після чого ґвалтував, знімаючи процес на відео. Ці кадри він пізніше поширював серед своїх друзів.

Слідчі вилучили всі мобільні телефони і ноутбуки Мануалі та виявили, що він зберігав не тільки всі повідомлення з жінками, а й зображення та кадри, зняті в ті ночі.

Убальдо вважав себе дуже красивим і хвалився цим перед жінками Фото: Соцмережi

"Цей тип насильства серйозніший за фізичне насильство, він більш тонкий, тому що використовує психофізичну інвалідність жінок. Це нібито було подвійне насильство. І Мануалі засліплений сексуальним результатом, своїм задоволенням", — заявив прокурор Мікеле Адрагна.

Можливо, Убальдо скоїв би ще більше злочинів, якби його остання жертва, Стефанія Лоцці з Капраніки, не заявила про те, що трапилося, в січні в поліцію.

Це сталося після того, як Стефанія змушена була звернутися до відділення невідкладної допомоги після ночі з Мануалі, коли вона прокинулася "в сум'ятті та приголомшена". Фото та відео насильства над напівнепритомною жінкою були знайдені в телефоні чоловіка разом із кадрами наруги над двома іншими жертвами.

"Щоразу, коли ми виходили разом, він хвалився мені, що в нього була тисяча жінок. Він був одержимий своєю красою, хизуванням", — говорила Лоцці.

Три жертви Убальдо з Капраніки, Алатрі та Маццано Романо отримають компенсацію в розмірі майже 26 тисяч євро після пережитих ними випробувань.

В ордері на арешт, який призвів до негайного судового розгляду, слідчий суддя говорив про "виражену злочинну дієздатність", рухому "маніакальним збоченням для задоволення своїх сексуальних імпульсів, оглушуючи жертв, щоб уникнути можливої відмови".

Винним себе італієць не вважає і готується подати апеляцію Фото: Соцмережi

За словами поліції, чоловік мав "повну нездатність до самоконтролю" і "міг змусити своїх жертв повірити, що він навіть допомагав їм, коли вони погано почувалися".

Коли суддя оголосив вирок, Мануалі відреагував на нього дуже спокійно і заявив, що подасть апеляцію, бо "нічого не зробив".

Ще до суду, коли Убальдо був у в'язниці, ув'язнені його били та залякували, а зрештою його перевели під домашній арешт, надівши електронний браслет, і він жив у своєї сестри в Черветері.

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