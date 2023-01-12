Двійник принца Гаррі боїться розправи талібів після виходу книги "Запасний"

Чоловік змушений носити сонцезахисні окуляри та капелюх, щоб його вкотре не прийняли за герцога Сассекського.

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39-річний британець родом з Кардіффа Ріс Уітток, який з 2017 року заробляє гроші на своїй подібності до принца Гаррі, тепер серйозно побоюється, що його можуть вбити таліби, переплутавши зі справжнім членом британської королівської родини. Виною всьому – мемуари герцога Сассекського "Запасний", де той зізнався, що під час служби в Афганістані вбив 25 талібів, пише Daily Mail.

Тепер Рис, який їздив по всьому світу з шоу двійників, змушений маскуватися, щоб його вкотре не прийняли за справжнього принца Гаррі. Тієї ж думки дотримується і мати Уіттока, переживаючи за безпеку сина.

Наразі чоловік не зізнається, де саме живе, щоб не провокувати недоброзичливців та не стати мішенню.

"Я став почуватися незручно, коли почув, що Гаррі говорить про свою службу в армії. Моя мама написала мені, і в мене пішли мурашки по шкірі. У листі просто говорилося: "Через те, що Гаррі вступив до армії, він тепер став мішенню. Тобі потрібно носити окуляри у громадських місцях. Люди приймають мене за Гаррі щодня, тому це турбує, коли ти схожий на когось, хто стикається з раптовою небезпекою. Експерти погоджуються з тим, що публікація цієї інформації була помилкою. Він піддав себе та свою сім'ю зайвому непотрібному ризику. Я думаю, що його мемуари мали спочатку пройти через британську службу безпеки. Досить дивно, що цього ніколи не було тому, що в майбутньому йому буде потрібна додаткова охорона у Великій Британії, наприклад, на коронації цього року», – каже Рис.

За його словами, на відміну від принца він ходить без охорони.

"Хоч я дуже схожий на нього, але мене не оточує охорона, коли я перебуваю на вулиці, тому я думаю, що більшості людей повинно бути ясно, що я не справжній Гаррі, але є божевільні люди. Раніше мені не пропонували жодної гарантії за роботу, яку я виконую, але я дуже не наважувався б виконувати її в нинішніх умовах без охорони. Зазвичай досить приємно зустріти людей, які думають, що я Гаррі, але останні кілька днів я не знімав капелюха", – підкреслив чоловік.

Рис стверджує, що його ще запрошують на постійну роботу. Особливо популярним номером є відтворення скандального інтерв'ю герцогів Сассекських Опре Вінфрі, в якому Рис грає з двійником Меган Маркл.

[ + – ] Дует копій принца Гаррі та Меган Маркл

Як відомо, після виходу мемуарів таліби звинуватили принца Гаррі у злочинах проти людяності, а він змушений був найняти збройну охорону.

Нагадаємо, скільки заробляє двійник Кейт Міддлтон.