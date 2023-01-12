Двойник принца Гарри боится расправы талибов после выхода книги "Запасной"

Мужчина вынужден носить солнцезащитные очки и шляпу, чтобы его лишний раз не приняли за герцога Сассекского.

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39-летний британец родом из Кардиффа Рис Уитток, который с 2017 года зарабатывает деньги на своем сходстве с принцем Гарри, теперь серьезно опасается, что его могут убить талибы, перепутав с настоящим членом британской королевской семьи. Виной всему – мемуары герцога Сассекского "Запасной", где тот признался, что во время службы в Афганистане убил 25 талибов, пишет Daily Mail.

Теперь Рис, который ездил по всему миру с шоу двойников, вынужден маскироваться, чтобы его лишний раз не приняли за настоящего принца Гарри. Того же мнения придерживается и мать Уиттока, переживая за безопасность сына.

Сейчас мужчина не признается, где именно живет, чтобы не провоцировать недоброжелателей и не стать мишенью.

"Я начал чувствовать себя неловко, когда услышал, что Гарри говорит о своей службе в армии. Моя мама написала мне, и у меня пошли мурашки по коже. В письме просто говорилось: "Из-за того, что Гарри поступил в армию, он теперь стал мишенью. Тебе нужно носить очки в общественных места. Люди принимают меня за Гарри ежедневно, так что это беспокоит, когда ты похож на кого-то, кто сталкивается с внезапной опасностью. Эксперты согласны с тем, что публикация этой информации была ошибкой. Он подверг себя и свою семью лишнему ненужному риску. Я думаю, что его мемуары должны были сначала пройти через британскую службу безопасности. Довольно странно, что этого никогда не было, так как в будущем ему потребуется дополнительная охрана в Великобритании, например, на коронации в этом году", – говорит Рис.

По его словам, в отличие от принца, он ходит без охраны.

"Хотя я очень похож на него, меня не окружает свита, когда я нахожусь на улице, поэтому я думаю, что большинству людей должно быть ясно, что я не настоящий Гарри, но есть сумасшедшие люди. Раньше мне не предлагали никакой гарантии за работу, которую я выполняю, но я бы очень не решался выполнять ее в нынешних условиях без охраны. Обычно довольно приятно встретить людей, которые думают, что я Гарри, но последние несколько дней я не снимал шляпу", – подчеркнул мужчина.

Рис утверждает, что его все еще приглашают на постоянную работу. Особенно популярным номером является воспроизведение скандального интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, в котором Рис играет с двойником Меган Маркл.

[ + – ] Дуєт копий принца Гарри и Меган Маркл

Как известно, после выхода мемуаров талибы обвинили принца Гарри в преступлениях против человечности, а он вынужден был нанять вооруженную охрану.

Напомним, сколько зарабатывает двойник Кейт Миддлтон.