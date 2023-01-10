Принц Гарри нанял себе вооруженную охрану после угроз талибов

После своих откровений принц теперь не выходит из дома без сопровождения телохранителей с оружием.

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Желание принца Гарри заработать денег и очернить свою семью в его мемуарах "Запасной" и многочисленных интервью, привело к тому, что теперь его повсюду сопровождает целый отряд вооруженных телохранителей. Об этом пишет Daily Mail.

Когда он отправлялся в студию The Late Show в Нью-Йорке, рядом с ним был замечен охранник, который нес кейс с пистолетом-глоком.

[ + – ] Принца Гарри теперь сопровождает вооруженная охрана

Принц Гарри был в Нью-Йорке вечером в понедельник и появился на шоу с ведущим Стивеном Колбертом.

Интервью будет транслироваться днем позже, а Гарри приходил, чтобы записать свой эпизод. 38-летний принц находится в центре внимания после того, как его мемуары под названием Spare официально появились на прилавках.

Правда они не вызвали должного ажиотажа, потому что в распоряжение СМИ попала испаноязычная книга еще на прошлой неделе. Так что все таблоиды обсуждают откровения принца уже несколько дней.

[ + – ] Книга мемуаров принца Гарри в книжном Фото: Соцсети

Хоть после переезда в Соединенные Штаты принц стал все больше беспокоиться о своей безопасности и часто говорил, что чувствует себя уязвимым. Но он давно не появлялся с телохранителем, который явно демонстрировал наличие оружия. Считается, что Гарри и Меган пользуются услугами охранной фирмы Gavin de Becker and Associates, частной компании из Лос-Анджелеса, которая берет до 8800 долларов в день.

В отличие от Великобритании, где частная вооруженная охрана запрещена, в США охранники часто носят огнестрельное оружие.

Гарри ранее говорил, что плата за частную вооруженную охрану является одной из причин, по которой он стремился подписать выгодные сделки в США — например, его мемуары, за которые, как сообщается, издатель Penguin Random House заплатил ему аванс в размере 20 миллионов долларов. ET Canada сообщила о еще более экстравагантной сумме, заявив, что сделка рассчитана на четыре выпуска с гонораром в размере 35–40 миллионов долларов.

Его команда по связям с общественностью сообщила: "С его грубой, непоколебимой честностью, Spare является знаковым изданием, полным понимания, откровений, самоанализа и с трудом завоеванной мудрости о вечной силе любви над горем".

Они описали Гарри как "мужа, отца, гуманиста, ветерана войны, защитника психического здоровья и защитника окружающей среды. Он живет в Санта-Барбаре, Калифорния, со своей семьей и тремя собаками".

Правда в главах из мемуаров принц Гарри уже успел рассказать о потере невинности, употреблении наркотиков и даже о том, как он умудрился отморозить себе пенис во время экспедиции на Северный полюс.

[ + – ] Сюжет про службу принца Гарри в Афганистане

Он раскритиковал всю свою семью, включая королеву-консорта и собственного брата, а также вызвал гнев талибов, который сейчас находятся у власти в Афганистане, написав об убийстве 25 членов Талибана во время военной службы. Военные тоже высказались против подобных откровений, отметив, что принц подвергает себя опасности, говоря о подобном.