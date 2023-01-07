Журналисты выяснили, кто лишил принца Гарри невинности

В своих мемуарах принц написал, что это была женщина "старше его" и его первый секс произошел в поле за пабом.

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Герцог Сассекский продолжает шокировать откровениями в своих мемуарах "Запасной". В одной из глав он признался, что потерял девственность в 17 лет с женщиной "старше его" в поле за пабом. Ее имя он не назвал, но журналисты уверены, что это бывшая модель Сюзанна Харви, которая как-то рассказывала, что страстно целовалась с принцем за пабом. Об этом пишет Daily Mail.

В распоряжении журналистов оказался испанский вариант его мемуаров, которые увидели свет раньше, чем было запланировано. Они должны были оказаться на полках только 10 января.

Гарри рассказал, как он потерял девственность, написав, что ему нанес визит королевский помощник, намереваясь обсудить некий скандал.

"Я подозревал, что он имел в виду мою недавнюю потерю девственности, унизительный эпизод с зрелой женщиной, которая любила лошадей и обращалась со мной как с молодым жеребцом. Я быстро оседлал ее, после чего она отшлепала меня по заднице и отослала прочь. Одна из моих многочисленных ошибок заключалась в том, что я позволил этому случиться в поле, сразу за очень оживленным пабом. Без сомнения, кто-то нас видел", — написал Гарри, сообщив, что "был унижен" своим первым сексом.

[ + – ] Принц Гарри и Сюзанна Харви с друзьями Фото: Соцсети

Журналисты подозревают, что это была Сюзанна Харви, бывшая модель и опытная наездница. Она однажды рассказывала, что целовалась с принцем Гарри за пабом, когда он был подростком. Прокомментировать заявление принца сейчас она отказалась.

Сейчас 44-летняя Харви является генеральным директором аэропорта Котсуолд, у нее двое детей и бойфренд-военный, за которого она собирается замуж. Принц приставал к ней на рождественском балу Beaufort Hunt, который проходил в шатре на территории Бадминтон-Хауса в Глостершире в 2002 году.

Тогда она рассказывала, что, Гарри, который тогда учился в Итоне, осыпал ее комплиментами. Они немного потанцевали и выпили шампанского, прежде чем она вышла из шатра в поле.

"Я не могла поверить, что он последовал за мной. Это было очень мило, но пока мы целовались, я начала беспокоиться, что его телохранители будут искать его. Я не хотела навлечь на него неприятности", — рассказывала мисс Харви в 2002 году.

[ + – ] Сюзанна Харви в 2000-х Фото: Соцсети

"Он был диким подростком, и Уильям его остановить не мог. Он обращался со мной, как взрослый мужчина, схватил за талию и притянул к себе. Наш поцелуй был очень страстным, у меня буквально онемели губы. Когда он стал более страстным, я начала волноваться. Он ощупывал мою задницу, и нас могли увидеть другие гости. Я пыталась держать себя в руках, но у меня возникло искушение отпустить себя. Он так возбудился, что от него буквально шел пар. У него определенно был опыт обращения с женщинами", — рассказывала Сюзанна Харви.

По ее словам, Гарри сказал ей, что ему понравилось "ее сексуальное тело", а когда она предупредила, что старше его на шесть лет – "его это не остановило". Он пытался отвести ее за автобус, но она не хотела испортить свое бальное платье за 1500 фунтов стерлингов.

Журналисты считают, что первый секс принца Гарри мог произойти за пабом Rattlebone Inn, который находится неподалеку от королевского имения Хайгроув.

Хозяин паба рассказал, что когда Гарри заходил к нему, то женщины буквально на него "вешались". И по его словам, некая "20-летняя тусовщица" была первой женщиной принца.

Склонность принца Гарри к зрелым женщинам, старше его, хорошо известна. Еще до выхода мемуаров актриса Лиз Херли сразу заявила, что это не с ней был первый секс принца, потому что высказывались и такие предположения, а Херли нравилась Гарри.

Также, по слухам, он встречался с ведущей Натали Пинкхэм, которая была старше его на семь лет и буквально преследовал дизайнера интерьеров Кэтрин Омманни, которая была на 13 лет старше его в 2006 году. Тогда принцу был 21 год.