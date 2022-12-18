Модель, с которой принц Гарри якобы лишился девственности, прокомментировала слухи

В Сети сразу допустили, что "красивой взрослой женщиной" стала Элизабет Херли.

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57-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли прокомментировала домыслы в Сети о том, якобы принц Гарри лишился девственности с ней. Об этом пишет TMZ.

"Не я. Не виновата. Ха! Не я. Совершенно нет", — отметила звезда.

Волна домыслов в Сети началась после того, как обнародовали отрывок из мемуаров принца Гарри "Spare" (Запасной). Герцог Сассекский признался, что потерял девственность с "красивой взрослой женщиной за городом". В тот момент сын короля Карла III еще был подростком.

После этого в Интернете сразу допустили, что той женщиной могла быть Элизабет Херли.

[ + – ] Элизабет Херли Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

В скандальных мемуарах принц Гарри расскажет о своем детстве, юности, смерти матери и переезде в США в 2020. Тогда герцоги Сассекские, устав от чрезмерного внимания прессы, решили сложить королевские обязанности и покинуть Европу.

Первое время супруги жили в Канаде, однако даже там папарацци представляли опасность герцогам. Окончательно они поселились в Монтесито, Калифорния.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Недавно на экраны вышла документальная скандальная картина "Гарри и Меган", в которой супруги раскрыли новые детали своей жизни в Букингемском дворце и обвинили британский таблоид в выкидыше в Меган Маркл в 2020 году.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл выпустили праздничную открытку к Рождеству 2022.

Также Фокус писал о жалобах герцогов Сассекских на коттедж, в котором они жили в Великобритании.