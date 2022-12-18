Модель, з якою принц Гаррі начебто позбавився цноти, прокоментувала чутки
У мережі одразу припустили, що "красивою дорослою жінкою" стала Елізабет Герлі.
57-річна англійська акторка та модель Елізабет Герлі прокоментувала домисли в мережі, нібито принц Гаррі позбавився цноти з нею. Про це пише TMZ.
"Не я. Не винна. Ха! Не я. Абсолюбтно ні", — зазначила зірка.
Хвиля домислів у мережі розпочалася після того, як оприлюднили уривок з мемуарів принца Гаррі "Spare" (Запасний). Герцог Сассекський зізнався, що втратив цноту з "красивою дорослою жінкою за містом". На той момент син короля Карла ІІІ ще був підлітком.
Після цього в мережі одразу припустили, що цією жінкою могла бути Елізабет Герлі.
У скандальних мемуарах принц Гаррі розповість про своє дитинство, юність, смерть матері та переїзд до США у 2020. Тоді герцоги Сассекські, втомившись від надмірної уваги преси, вирішили скласти королівські обов'язки та покинути Європу.
Перший час подружжя мешкало у Канаді, проте навіть там папараці становили небезпеку герцогам. Остаточно вони оселилися у Монтесіто, Каліфорнія.
Нещодавно на екрани вийшла документальна скандальна картина "Гаррі та Меган", у якій подружжя розкрило нові деталі свого життя у Букінгемському палаці та звинуватило британський таблоїд у викидні у Меган Маркл у 2020.
Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл випустили святкову листівку до Різдва 2022.
Також Фокус писав про скарги герцогів Сассекських на котедж, у якому вони жили у Великобританії.