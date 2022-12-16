"Дуже маленький". Принц Гаррі та Меган Маркл поскаржилися на котедж, у якому жили у Великій Британії

Раніше вони старанно оберігали своє життя у Британії, але тепер зробили його надбанням громадськості.

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Принц Гаррі та Меган Маркл показали інтимні фото та відео, зняті в Nottingham Cottage, котеджі, який знаходиться на території Кенсінгтонського палацу і в якому вони жили до того, як переїхали в котедж Фрогмор у Віндзорі. Це закрита для сторонніх територія, тож, варто думати, у королівському палаці не в захваті від того, що герцоги Сассекські показали ще й цю інтимну частину життя королівської родини. Про це пише Daily Mail.

Котедж Ноттінгем, хоч і знаходиться в центрі Лондона, але не нагадує міське житло. Це маленький, затишний, типово англійський котедж, оточений садом. І в ньому 11 кімнат. Свого часу тут жили принц Чарльз і принц Вільям із сім'єю.

На кадрах видно, як Меган займається садівництвом, а Гаррі обіймається з її собакою Гаєм. Також на деяких кадрах видно, як Маркл танцює у дверях, а Гаррі приміряє військову форму. З'являється на відео і їхній чорний лабрадор Пула.

Відео було показано в четвертому епізоді документального серіалу Netflix.

У документальному фільмі Меган скаржиться, що котедж, у якому, звичайно, вони мешкали безкоштовно, як члени королівської родини, був маленьким.

"Кенсінгтонський палац звучить дуже царственно, звичайно, так воно і є, у назві є слово "палац". Але Ноттінгемський котедж був таким маленьким", — заявляє Меган.

[ + – ] Котедж Ноттінгем у Кенсінгтонському палаці

Описуючи їхній будинок, Меган сказала: "Люди думали, що ми живемо у палаці, і так воно і було. Ну, в котеджі в палаці. Там були нерівні стіни та низькі стелі. Гаррі постійно бився головою".

"Це був той час у нашому житті, коли люди, ймовірно, не могли повірити в те, що відбувається за лаштунками", — заявила Меган, знову натякаючи на все "пережите".

Також на одному з кадрів Меган Маркл демонструє бордову мереживну сукню від Self-Portrait за 360 фунтів стерлінгів, в якій вона відвідувала різдвяний обід із королівською родиною ще в 2017 році.

[ + – ] Меган Маркл у 2017 році Фото: Скриншот/Netflix

Опра Вінфрі була серед гостей, які приїхали відвідати Сассексів у Ноттінгемському котеджі. І за словами Гаррі, вона здивувалася розміром котеджу.

"Вона вигукнула: "Ніхто не повірить!", коли сама побачила будинок", — розповів принц.

Інші особисті моменти, якими пара поділилася в останній серії епізодів, враховують нові весільні фото, а також кадри та зображення їхніх двох дітей Арчі та Лілі.

Перші три епізоди "Гаррі та Меган" — частина багатомільйонної угоди Сассексів із Netflix — транслювалися минулого тижня, а останні три годинні епізоди — із сьогодні.

Шестисерійне шоу герцогів Сассекських, яке є частиною їхньої багатомільйонної угоди з Netflix, стало документальним фільмом потокового гіганта, що найбільш переглядається, за прем'єрний тиждень, дебютувавши з переглядом 81,55 мільйонів годин.

Але ще й найбільш критикованим через нападки на покійну королеву, а також через ремарки принца Гаррі, який звинуватив батька і брата в тому, що вони одружилися не через любов, а вибрали жінок, які підходили їм "за шаблоном".

Раніше королівський експерт розповіла, чому мир між принцом Гаррі та принцом Вільямом тепер неможливий.