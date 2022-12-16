Королівська експертка розповіла, чому мир між принцами Вільямом і Гаррі більше неможливий

Принц Гаррі вперше розповів про "Сандрінгемський саміт", який відбувся незадовго до Мегзиту, в січні 2020 року.

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Після виходу шестисерійного документального фільму "Гаррі та Меган" на Netflix, де герцоги Сассекські озвучили масу претензій до королівської родини, принц Вільям, старший брат Гаррі, почувається "сильно зрадженим" і "дуже особисто сприйматиме Megflix", що зробило "будь-які шанси на примирення майже неможливими". Про це королівська журналістка Кеті Ніколл розповіла в інтерв'ю Entertainment Tonight.

За її словами, серіал засмутив принца Уельського, особливо той момент, де Гаррі розповідав про так званий "Сандрінгемський саміт" у січні 2020 року, де брали участь принц Гаррі з дружиною, а також принц Вільям, їхній батько принц Чарльз та Єлизавета II. Зустріч організувала Її Величність для "обговорення нової ролі герцога та герцогині Сассекських", які побажали скласти із себе королівські обов'язки. Спочатку Сассекси хотіли працювати на себе та самі вибирати, які обов'язки виконуватимуть на благо корони, зберігши свої титули і привілеї. Однак такі претензії не сподобалися іншим членам сім'ї.

"Було жахливо, коли мій брат кричав на мене на весь голос, а батько говорив речі, які просто не відповідали дійсності. А моя бабуся при цьому спокійно сиділа та за цим спостерігала", — заявив Гаррі журналістам.

Герцог Сассекський також сказав, що Вільям віддав перевагу майбутньому королівської родині, а не своєму братові:

"Найсумніше в усьому цьому було те, що між мною та моїм братом утворився клин, так що тепер він на стороні установи. Частина цього, я розумію. Це його спадок. Так що якоюсь мірою в ньому вже вкоренилося, що частиною його відповідальності є виживання та продовження існування цієї установи".

Кеті Ніколл наголошує, що після всього, що прозвучало в ефірі, у королівській родині "дуже незадоволені".

"Вільям сприйме це дуже особисто. Я думаю, що він неймовірно засмучений і почувається страшенно зрадженим своїм братом", — зазначила вона й додала, що Сассекси документували останні кілька років свого життя, що ще більше посилило недовіру до них із боку інших родичів.

Королівська експертка впевнена, що примирення між Меган і Гаррі та рештою членів королівської родини було "майже неможливим":

"Вони просто відчувають, що будь-яке примирення не в планах, тому що вони не можуть повірити, що це не закінчиться крахом і не випливе в телешоу чи книжці".

Нагадаємо, Букінгемський палац уже звинуватив Гаррі та Меган у брехні. Ні принц Уельський, ні його батько король Карл III заяви Сассексів не коментують, продовжуючи виконувати свої королівські обов'язки. Наприклад, Кейт Міддлтон провела другий різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві, який покажуть по телевізору напередодні Різдва.