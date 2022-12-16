Королевский эксперт рассказала, почему мир между принцами Уильямом и Гарри больше невозможен

Принц Гарри впервые рассказал о "Сандрингемском саммите", который состоялся незадолго до Мэгзита, в январе 2020 года.

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После выхода шестисерийного документального фильма "Гарри и Меган" на Netflix, где герцоги Сассекские озвучили массу претензий к королевской семье, принц Уильям, старший брат Гарри, чувствует себя "сильно преданным" и будет "очень лично воспринимать Megflix", что сделало "какие-либо шансы на примирение почти невозможными". Об этом королевский журналист Кэти Николл рассказала в интервью Entertainment Tonight.

По ее словам, сериал расстроил принца Уэльского, особенно тот момент, где Гарри рассказывал о так называемом "Сандрингемском саммите" в январе 2020 года, где принимали участие принц Гарри с женой, а также принц Уильям, их отец принц Чарльз и Елизавета II. Встречу организовала Ее Величество для "обсуждения новой роли герцога и герцогини Сассекских", которые пожелали сложить с себя королевские обязанности. Поначалу Сассексы хотели работать на себя и сами выбирать, какие обязанности будут исполнять во благо короны, сохранив при этом свои титулы и привилегии. Однако такие претензии не понравились другим членам семьи.

"Было ужасно, когда мой брат кричал на меня во весь голос, а отец говорил вещи, которые просто не соответствовали действительности. А моя бабушка при этом спокойно сидела и за всем этим наблюдала", – заявил Гарри журналистам.

Герцог Сассекский также сказал, что Уильям предпочел будущее королевской семьи своему брату:

"Самое печальное во всем этом было то, что между мной и моим братом образовался клин, так что теперь он на стороне учреждения. Часть этого, я понимаю. Это его наследство. Так что в какой-то степени в нем уже укоренилось, что частью его ответственности является выживание и продолжение существования этого учреждения".

Кэти Николл подчеркивает, что после всего, что прозвучало в эфире, в королевской семье "сильно недовольны".

"Уильям воспримет это очень лично. Я думаю, что он невероятно расстроен и чувствует себя ужасно преданным своим братом, – отметила она и добавила, что Сассексы документировали последние несколько лет своей жизни, что еще больше усилило недоверие к ним со стороны других родственников.

Королевский эксперт уверена, что примирение между Меган и Гарри и остальными членами королевской семьи было "почти невозможным":

"Они просто чувствуют, что любое примирение не в планах, потому что они не могут поверить, что это не закончится крахом и не выплывет в телешоу или в книге".

Напомним, Букингемский дворец уже обвинил Гарри и Меган во лжи. Ни принц Уэльский, ни его отец король Карл III заявления Сассексов никак не комментируют, продолжая исполнять свои королевские обязанности. Например, Кейт Миддлтон провела второй рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве, который покажут по телевизору накануне Рождества.