Розкішний бордовий. Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в однотонному різдвяному ансамблі

Принцеса Уельська та її дочка обрали парні образи.

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Принцеса Уельська вдруге організувала у Вестмінстерському абатстві концерт гімнів "Разом на Різдво", а підтримати її прийшли принц Вільям зі старшими дітьми, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою, король Карл III і королева-консорт Камілла, принц Едуард і його дружина Сога й інші члени королівської родини.

Укутавшись від холоду, Камілла виглядала елегантно в білому пальті, а Софі вибрала довге біле пальто. Що ж до господині вечора, то Кейт виглядала як завжди бездоганно. Вона з'явилася в бордовому ансамблі: довгому приталеному пальті, замшевих туфлях-човниках у тон, а в руках тримала пару рукавичок і сумку-клатч із крокодилової шкіри. Образ доповнювали розпущене і покладене хвилями волосся і пара сережок-підвісок із дорогоцінним камінням.

Принц Вільям був у суворому костюмі та пальті, а діти повторювали образи батьків. На принцесі Шарлотті було пальто в тон, що одягла Кейт, а на принцу Джорджі — копія ансамблю його батька.

[ + – ] Принц і принцеса Уельські приїхали до Вестмінстерського абатства зі своїми старшими дітьми Фото: вулкан

Члени королівської родини дивилися на концерт у піднесеному настрої, вирішивши проігнорувати полеміку довкола претензій принца Гаррі та Меган Маркл на їхнє шоу Netflix раніше того ж дня.

Служба цьогоріч була особливо особливою, що вона присвячена пам'яті Її Величності Королеви. Букінгемський палац раніше підтвердив, що він відображатиме цінності, які вона демонструвала протягом усього свого життя, враховуючи "борг, співчуття, віру, служіння, доброту, співчуття та підтримку інших".

Службу покажуть на ITV напередодні Різдва. Концерт поєднуватиме сучасне та традиційне, з гімнами у виконанні всесвітньо відомого хору Вестмінстерського абатства, а також із музичними виставами та читаннями спеціальних гостей.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон показала, як прикрашає новорічну ялинку.