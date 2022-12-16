"Очень маленький". Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на коттедж, в котором жили в Великобритании

Ранее они тщательно оберегали свою жизнь в Британии, но теперь сделали ее достоянием общественности.

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Принц Гарри и Меган Маркл показали интимные фото и видео, снятые в Nottingham Cottage, коттедже, который находится на территории Кенсингтонского дворца и в котором они жили до того, как переехали в коттедж Фрогмор в Виндзоре. Это закрытая для посторонних территория, так что, надо думать, в королевском дворце не в восторге от того, что герцоги Сассекские показали еще и эту интимную часть жизни королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Коттедж Ноттингем, хоть и находится в центре Лондона, но никак не напоминает городское жилище. Это маленький, уютный, типично английский коттедж, окруженный садом. И в нем 11 комнат. В свое время здесь жили принц Чарльз, и принц Уильям с семьей.

На кадрах видно, как Меган занимается садоводством, а Гарри обнимается с ее псом Гаем. Также на некоторых кадрах видно, как Маркл танцует в дверях, а Гарри примеряет военную форму. Появляется на видео и их черный лабрадор Пула.

Видео было показано в четвертом эпизоде ​​документального сериала Netflix.

В документальном фильме Меган жалуется, что коттедж, в котором, конечно, они проживали бесплатно, как члены королевской семьи, был маленьким.

"Кенсингтонский дворец звучит очень царственно, конечно, так оно и есть, в названии есть слово "дворец". Но Ноттингемский коттедж был таким маленьким", — заявляет Меган.

[ + – ] Коттедж Ноттингем в Кенсингтонском дворце

Описывая их дом, Меган сказала: "Люди думали, что мы живем во дворце, и так оно и было. Ну, в коттедже во дворце. Там были неровные стены и низкие потолки. Гарри постоянно бился головой".

"Это было то время в нашей жизни, когда люди, вероятно, не могли поверить в то, что происходит за кулисами", — заявила Меган, снова намекая на все "пережитое".

Также на одном из кадров Меган Маркл демонстрирует бордовое кружевное платье от Self-Portrait за 360 фунтов стерлингов, в котором она посещала рождественский обеде с королевской семьей еще в 2017 году.

[ + – ] Меган Маркл в 2017 году Фото: Скриншот/Netflix

Опра Уинфри была среди гостей, приехавших навестить Сассексов в Ноттингемском коттедже. И по словам Гарри, она удивилась размеру коттеджа.

"Она воскликнула: "Никто не поверит!", когда сама увидела дом", — рассказал принц.

Другие личные моменты, которыми пара поделилась в последней серии эпизодов, включают новые свадебные фотографии, а также кадры и изображения их двоих детей Арчи и Лили.

Первые три эпизода "Гарри и Меган" — часть многомиллионной сделки Сассексов с Netflix — транслировались на прошлой неделе, а последние три часовых эпизода — с сегодняшнего дня.

Шестисерийное шоу герцогов Сассекских, которое является частью их многомиллионной сделки с Netflix, стало самым просматриваемым документальным фильмом потокового гиганта за премьерную неделю, дебютировав с просмотром 81,55 миллиона часов.

Но еще и самым критикуемым из-за нападок на покойную королеву, а также из-за ремарок принца Гарри, который обвинил отца и брата в том, что они женились не по любви, а выбрали женщин, которые подходили им "по шаблону".

Ранее королевский эксперт рассказала, почему мир между принцем Гарри и принцем Уильямом теперь невозможен.