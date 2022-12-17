Ни слова о Рождестве. Меган Маркл и принц Гарри представили праздничную открытку

Открытка вышла в цифровом формате.

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Герцог и герцогиня Сассекские выпустили новогоднюю открытку со своей фотографией. Она создана в цифровом варианте, и в ней не упоминается Рождество. Изображением поделился на своей странице в Twitter биограф пары Омид Скоби.

На фото принц Гарри и Меган Маркл изображены в вечер получения премии Ripple of Hope Award Фонда борьбы за права человека имени Роберта Кеннеди по правам человека за борьбу против "структурного расизма" в королевской семье. На Меган – белое платье с открытыми плечами, а младший сын британского короля запечатлен в черном костюме.

"Желаем вам радостных праздников. От нашей семьи к вам и от имени наших команд в Archewell Foundation, Archewell Audio и Archewell Productions мы желаем вам здоровья, мира и очень счастливого Нового года!" – говорится в подписи с использованием их королевских титулов, которых пару предлагают лишить фанаты британской монархии после разгромных интервью Сассексов СМИ, а также выхода документального сериала на Netflix.

В свою очередь король Карл III и королева-консорт Камилла поздравили подданных с рождеством фотографией, сделанной за пять дней до смерти королевы, а принц и принцесса Уэльские в качестве снимка для поздравительной открытки представили семейный кадр, где позируют вместе со своими тремя детьми.

Напомним, король Великобритании не пригласил младшего сына с женой на семейный рождественский ужин, дав понять, что они отреагировали на откровения принца Гарри и Меган Маркл. Ранее вся королевская семья появилась в Вестминстерском аббатстве на концерте рождественских гимнов, который второй год подряд организовывает Кейт Миддлтон.