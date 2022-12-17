Карл III четко указал принцу Гарри и Меган Маркл на их место в королевской семье

Герцоги Сассекские сожгли все мосты с семьей монарха после віхода скандального сериала Netflix.

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Сериал "Гарри и Меган" от Netflix, в котором, среди прочего, герцоги Сассекские снова нелицеприятно высказались в адрес высокопоставленных британских родственников, похоже, поставил жирную точку в отношениях Букингемского дворца с парой. Король Карл III решил показать, кто есть кто в королевской семьи и демонстративно не пригласил пару на Рождество, сообщает The Sun.

Монаршая чета устраивают первое семейное празднование Рождества в Сандрингеме в новом статусе и после смерти королевы, пригласив на нее всех родственников, включая опального принца Эндрю и его бывшую жену Сару Фергюсон. Среди тех, кого инсайдеры окрестили членами "верной семьи, ожидаются также сын королевы-консорта Камиллы Том Паркер Боулз и ее дочь Лаура Лопес. В списке приглашенных есть Майк Тиндалл и Зара Филлипс со своими детьми, принц и принцесса Уэльские и другие.

[ + – ] Королевская семья на концерте гимнов в Вестминстерском аббатстве Фото: Getty

"Камилла очень хочет, чтобы ее семья находилась в самом сердце Рождества, тем более что у Чарльза не будет там его младшего сына. Это чрезвычайно важное Рождество наступит всего через несколько месяцев после того, как они в последний раз собрались на похороны королевы. Во время прошлого Рождества семья отчаянно пыталась разобраться с принцем Эндрю и его делом о сексуальном насилии, а затем произошел инцидент с незваным гостем, пронесшим арбалет в Виндзорский замок. Мы видели единение на концерте гимнов принцессы Уэльской на этой неделе, и Рождество пройдет в том же духе", – подчеркнул инсайдер.

После такого шага короля многие ожидают, что он все же отреагирует на призывы поклонников монаршей семьи и лишит принца Гарри и Меган Маркл их титулов.

Ранее мы писали, почему, по мнению королевских экспертов, возобновление дружественных отношений между принцами Уильямом и Гарри больше невозможно.

Напомним, принц Гарри обвинил в выкидыше у Меган британские таблоиды, а также пара пожаловалась на слишком маленький дом, в котором жила в Великобритании.