Принц Гарри назвал выновных в выкидыше у Меган Маркл

Выкидыш у Меган Маркл случился вскоре после переезда в США.

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Принц Гарри и Меган Маркл поделились порцией новых откровений в документальном сериале "Меган и Гарри", где, среди прочего, обвинили британский таблоид Daily Mail в чрезмерном давлении на герцогиню Сассекскую. Это, по словам королевского внука, привело к тому, что в 2020 году у его жены случился выкидыш. По информации Page Six, принц Гарри имел в виду затянувшееся судебное дело, которое пара возбудила против The Daily Mail в 2019 году за публикацию частного письма, которое она написала своему отцу Томасу Марклу.

Бывшая актриса уточнила, что выкидыш у нее случился в первое утро, когда они проснулись в своем доме в Санта-Барбаре в июле 2020 года после того, как сложили с себя обязанности членов королевской семьи.

"Теперь, знаем ли мы абсолютно, что выкидыш был вызван этим? Конечно, нет, но, принимая во внимание стресс, который это вызвало, недостаток сна и время беременности, сколько недель у нее было, я могу сказать по тому, что я видел, что выкидыш был вызвано тем, что они пытались сделать с ней", – заявил герцог.

По словам адвоката супругов Дженни Афиа, Маркл была поглощена судебным процессом против британского таблоида.

"Меган и я переписывались в час ночи или в 3 часа ночи по ее времени, она бодрствовала, не могла заснуть, думала об этом деле, о более широких проблемах и о потерях", – сказала она.

Впервые о своем выкидыше Маркл рассказала в эссе для New York Times в ноябре 2020 года. Это произошло в тот момент, когда она меняла сыну Арчи подгузник.

"Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились, веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, сжимая своего первенца, что теряю второго ребенка", – призналась Маркл.

Находясь в больнице, Маркл написала, что держала мужа за руку и "целовала его костяшки пальцев, мокрые от наших слез":

"Глядя на холодные белые стены, мои глаза остекленели. Я пыталась представить, как мы выздоровеем. Потерять ребенка – значит нести почти невыносимое горе, переживаемое многими, но о котором мало кто говорит".

Напомним, Букингемский дворец уже заявил о фактах лжи в сериале, однако ни король Карл III, ни принц Уильям никак не комментируют слова Сассексов.

В то же время фанаты королевской семьи Великобритании призывают к лишению Гарри и Меган титулов.