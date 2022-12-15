Принц Гаррі назвав винних у викидні у Меган Маркл

Викидень у Меган Маркл стався невдовзі після переїзду в США.

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Принц Гаррі та Меган Маркл поділилися порцією нових одкровень у документальному серіалі "Меган і Гаррі", де, серед іншого, звинуватили британський таблоїд Daily Mail у надмірному тиску на Сассекську герцогиню. Це, за словами королівського онука, призвело до того, що в 2020 році у його дружини стався викидень. За інформацією Page Six, принц Гаррі мав на увазі судову справу, що тривала, яку пара порушила проти The Daily Mail у 2019 році за публікацію приватного листа, який вона написала своєму батькові Томасу Марклу.

Колишня акторка уточнила, що викидень у неї стався першого ранку, коли вони прокинулися у своєму будинку в Санта-Барбарі в липні 2020 року після того, як склали із себе обов'язки членів королівської родини.

"Тепер, чи знаємо ми абсолютно, що викидень був викликаний цим? Звичайно, ні, але, зважаючи на стрес, який це викликало, брак сну та час вагітності, скільки тижнів у неї було, я можу сказати з того, що я бачив, що викидень був спричинений тим, що вони намагалися зробити з нею", — заявив герцог.

За словами адвоката подружжя Дженні Афіа, Маркл була поглинена судовим процесом проти британського таблоїду.

"Меган і я переписувалися о першій годині ночі або о 3 годині ночі за її часом, вона не спала, не могла заснути, думала про цю справу, про ширші проблеми і про втрати", — сказала вона.

Уперше про свій викидень Маркл розповіла в есе для New York Times у листопаді 2020 року. Це сталося в той момент, коли вона міняла підгузок сину Арчі.

"Я впала на підлогу з ним на руках, співаючи колискову, щоб ми обоє заспокоїлися, весела мелодія різко контрастувала з моїм відчуттям, що щось не так. Я знала, стискаючи свого первістка, що втрачаю другу дитину", — зізналася Маркл.

Знаходячись у лікарні, Маркл написала, що тримала чоловіка за руку і "цілувала його кісточки пальців, мокрі від наших сліз":

"Дивлячись на холодні білі стіни, мої очі стали скляними. Я намагалася уявити, як ми одужаємо. Втратити дитину — значить нести майже нестерпне горе, яке переживає багато людей, але про яке мало хто говорить".

Нагадаємо, Букінгемський палац уже заявив про факти брехні в серіалі, проте ні король Карл III, ні принц Вільям ніяк не коментують слова Сассексів.

У той же час фанати королівської родини Великої Британії закликають до позбавлення титулів Гаррі та Меган.