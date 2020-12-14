Меган Маркл впервые выступила после новостей о выкидыше

В прошлом месяце стало известно о выкидыше, пережитом герцогиней Сассекской

Вчера Меган Маркл неожиданно появилась в воскресном выпуске шоу Heroes Special на канале CNN. Это ее первое публичное выступление после того, как она в прошлом месяце поделилась информацией о пережитом выкидыше.

Ключевым месседжем выступления герцогини была благодарность в адрес всех тех, кто поддерживать людей во время пандемии и помогает нуждающимся, обеспечивая их едой и всем необходимым.

"В год, который был сложным для всех, меня вдохновили истории о сострадании и сочувствии. По всей стране люди оставили свои собственные потребности в стороне, чтобы собраться вместе и поддержать общее благополучие.

В марте COVID-19 сильно ударил по нам, и в одночасье все изменилось. Для многих семей последствия пандемии были катастрофическими, и слишком многие столкнулись с вопросом: "Как я смогу накормить свою семью?". Но перед лицом этой разрушительной реальности мы также увидели силу человеческого духа. Мы увидели хорошее в людях, в наших соседях и в целых общинах, собравшихся вместе, и поняли, что они не будут стоять в стороне, пока наши соседи голодают.

Мы видели, как общины начали действовать. Когда детские программы по предоставлению бесплатных обедов прекратились, мы увидели, что наши соседи следили за тем, чтобы эти дети получали необходимое им питание. И когда те, у кого ослаблен иммунитет или кто наиболее уязвим, не могли покинуть свои дома, мы доставляли им необходимую еду к порогу",— сказала герцогиня Сассекская в эфире.

Под конец, супруга принца Гарри поблагодарила волонтеров, которые "помогали людям стркадать меньше во время изоляции".

"Они показали всем нам, что даже в самые мрачные времена, если мы собираемся вместе, мы можем напомнить кому-то еще, что есть надежда и что у нас все будет хорошо", — заключила свое выступление Меган Маркл.