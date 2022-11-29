Звезда американского реалити-шоу рассказала о страстном романе с юным принцем Гарри

Кэтрин Омманни утверждает, что встречалась с Гарри, когда ему был 21 год.

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51-летняя британка Кэтрин Омманни рассказала о своем романе с принцем Гарри. Случилось это, когда принц Гарри был юным, неженатым и не сходил с первых страниц таблоидов. Об этом пишет The Sun.

Кэтрин прославилась благодаря американскому реалити-шоу "Настоящие домохозяйки округа Колумбия". И сейчас, вспоминая о романе с принцем, говорит, что желает ему "всего наилучшего".

Кэтрин рассказала, что познакомилась с Гарри в баре в Челси в 2006 году, когда ему был 21 год, а ей 34 года.

"У нас были общие друзья в сфере недвижимости, и они нас познакомили. На Гарри была шляпа в австралийском стиле, которая заставила меня рассмеяться, я пошутила над тем, как он выглядит. Думаю, он к этому не привык и это произвело на него впечатление", — рассказала Кэтрин о первой встрече. Она упомянула, что принца везде сопровождали трое королевских офицеров охраны, которые его одергивали, если он начинал вести себя слишком буйно.

По ее словам, они отправились в ночной клуб Eclipse в Южном Кенсингтоне, прежде чем отправиться домой к его другу.

"Мы пошли в другой клуб, но через полчаса я сказала Гарри: "Я умираю с голоду, ты приготовишь хороший бутерброд с беконом?. Он сказал: "Я делаю отличный сэндвич с беконом", и мы вернулись к его другу в Челси. Мы с Гарри выкурили сигарету на ступеньках снаружи, и он действительно открылся мне", — по словам Кэтрин, Гарри рассказал ей о своей бабушке-королеве и о том, насколько они близки.

Она добавила: "Мы поднялись наверх в ванную и начали возиться, как подростки, напевая в зубные щетки, как в микрофоны. Мы вошли в ванну в одежде, и один из наших друзей сделал фото на мой телефон. Потом мы с Гарри пошли на кухню, и он приготовил отличный бутерброд с беконом. Мы сидели на кухне, болтая и хихикая целую вечность. Потом мы начали бороться в шутку, а когда я сказала, что мне пора домой к дочкам, он поднял меня за талию и прижал к стене. Он поцеловал меня, и это был самый невероятный и страстный поцелуй в моей жизни. Я совершенно потеряла дар речи".

[ + – ] Кэтрин Омманни утверждает, что они с Гарри были очень близки

Гарри настоял на том, чтобы отвезти домой, где она жила со своими дочерьми Руби и Джейд.

Кэтрин вспоминает, что они переписывались, а через неделю снова встретились в баре в Кенсингтоне.

"У нас был еще один поцелуй, и Гарри сказал мне, что я очень красивая. Мы встречались еще несколько раз, всегда в частных барах", — но роман закончился, когда в таблоидах появились новости о их отношениях.

После еще двух свиданий Гарри сменил номер, и Кэтрин больше не видела его.

Омманни вспомнила о своей интрижке с принцем на фоне новостей о том, что скоро выходит его книга мемуаров. Но по ее словам, хоть, по слухам, там и будут упоминания о его романах, маловероятно, что ей будет отведена хоть страница: уж очень недолгими были их отношения. И, как считает Омманни, принц просто не может "встречаться с 34-летней матерью двоих детей. Это не то, что нужно".

[ + – ] Кэтрин Омманни встречалась с принцем Гарри Фото: Скриншот

Она призналась, что после того, как их отношения закончились, она вышла замуж во второй раз и с принцем они встретились только в 2009 году. Это было случайно и произошло на матче по поло на Барбадосе. Принц подошел к ней, они обменялись поцелуями и долго болтали.

Кэтрин сказала, что "надеется, что Меган позаботится о нем", и что она желает Гарри только "счастья и успеха".

"Он очень смелый, харизматичный, невероятно забавный, умный и милый человек", — добавила она, признавшись, что у них были чувства друг к другу, но он был слишком молод для нее.

Примечательно, но в то время, когда Гарри встречался с Кэтрин, официально он был в отношениях со своей девушкой Челси Дэви.

[ + – ] Принц Гарри и Челси Дэви Фото: Getty Images

Ранее стало известно, с кем дружил и дружит принц Гарри. Оказалось, что с большинством старых приятелей принц больше не поддерживает связь. Не смотря на то, что до отношений с Меган Маркл они были очень близки.