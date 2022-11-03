Старший наставник, бывшие девушки и хулиган из Итона. С кем дружит принц Гарри

Оказалось, что круг друзей принца Гарри — невелик, но он дружит даже с бывшими девушками

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Принц Гарри, в отличие от принца Уильяма, наследника престола, всегда вел более свободный образ жизни, ходил на вечеринки и даже попадал в объективы папарацци нетрезвым. Он часто проводил время в компании друзей, но только сейчас стало известно, кто именно может считаться его по-настоящему близким другом. Ведь именно к этим людям он обратился за помощью, когда писал свои мемуары. Об этом пишет Daily Mail.

В эти выходные появились сообщения о том, что 38-летний Гарри обратился к близким друзьям и бывшим девушкам с просьбой внести свой вклад в его автобиографию "Запасной", которая должна быть опубликована 10 января 2023 года.

Однако, многие люди, с которыми связался писатель-призрак Дж. Р. Мерингер, помогающий принцу с его мемуарами, вежливо отклонили предложение герцога Сассекского.

Гарри завел немало друзей во время учебы в школе, Итоне, а потом и во время прохождения военной службы. Однако, его "ближний круг" доверенных лиц составляют не так много людей.

После переезда с 41-летней Меган Маркл в США в 2020 году они завели новых друзей. Однако они явно не могли помочь Гарри с его мемуарами, так как знали его и его семью не так долго и не так близко.

Челси Дэви

Известно, что принц Гарри связывался с Челси Дэви, с которой встречался с 2004 по 2011 год. Сейчас Челси замужем за Сэмом Катмором-Скоттом, выпускником Итона. Они остались с Гарри в хороших отношениях и она даже присутствовала на его свадьбе с Меган Маркл в 2018 году.

[ + – ] Принц Гарри и Челси Дэви Фото: Getty Images

Она рассказывала, что разошлась с принцем, потому что ей надоело постоянное внимание прессы.

Том "Скиппи" Инскип

Том "Скиппи" Инскип – один из самых старых и доверенных друзей принца Гарри. Они были одноклассниками в Итоне. Скиппи и его сестра Виктория по прозвищу "Тор", были знакомы с принцами Уильямом и Гарри с детства.

[ + – ] Том "Скиппи" Инскип на свадьбе принца Гарри Фото: Getty Images

Именно Скиппи был вместе с Гарри во время его скандальной поездки в Хорватию в 2011 году, когда они напились и пьяными купались в бассейне ночного клуба. В 2012 они швырялись в прохожих снежками на горнолыжном курорте и голыми играли в бильярд в Лас-Вегасе, а в 2010 году в его компании Гарри надышался веселящего газа.

Но в 2017 году Том Инскипп остепенился и женился на литературном агенте Ларе Хьюз-Янг, дочери лорда Сент-Хеленс на Ямайке.

Гарри был на свадьбе вместе с Меган, но вскоре принц и Скиппи поссорились. По слухам, именно из-за Меган Маркл. Инскипп предостерегал друга от женитьбы на ней.

Крессида Бонас

Другом принца может называться и его бывшая девушка Крессида Бонас. Они встречались с 2012 по 2014 гг.

Муза Burberry и актриса была бы прекрасной партией для принца. Но они расстались по той же причине, что и с Челси Деви – из-за повышенного внимания к персоне принца.

[ + – ] Крессида Бонас - самая известная из подружек принца Гарри

"Дочь моей подруги, Крессида, встречалась с принцем Гарри. Она говорила – это было ужасно. Потому что каждый раз, когда она шла по улице, она слышала, как люди критикуют ее. Они доставали свои телефоны и фотографировали ее. Они говорили: "о, посмотри на ее волосы", "о, посмотри на ее одежду, посмотри на ее сапоги, она не завязала шнурки"… они ее преследовали и она от этого устала", — рассказывала знакомая Бонас Ингрид Сьюард, написавшая несколько книг о королевской семье.

Однако пара остается в хороших отношениях и вращается в одних и тех же кругах, а принцесса Евгения входит в число ближайших друзей Крессиды.

Крессида даже присутствовала на свадьбе своего бывшего парня с Меган в мае 2018 года. Она замужем за Гарри Вентвортом-Стэнли и ждет первенца.

Марк Дайер

Также принц Гарри поддерживал близкие отношения с Марком Дайером, бывшим конюшим своего отца, короля Карла в 1990-х годах, после смерти его матери, принцессы Дианы.

55-летний Марк Дайер является давним наставником герцога Сассекского, и его часто называют "вторым отцом" Гарри.

Когда Гарри признался, что курил марихуану в подростковом возрасте, а принц Чарльз настоял на том, чтобы он провел день в центре для наркоманов в Пекхэме, встречаясь с выздоравливающими от кокаина и героина наркоманами, именно Дайер сопровождал его вместе со своими королевскими офицерами охраны.

[ + – ] Марк Дайер - друг и наставник Гарри Фото: Getty Images

Однако даже после того, как его период работы в качестве наставника принца закончился, он остался другом Гарри.

Королевский биограф Пенни Джунор однажды описала Марка как одного из "немногих людей, которые могут вразумить Гарри".

У Дайера был короткий роман с бывшей королевской няней Тигги Легге-Бурк, но в 2010 году он женился на техасской наследнице Аманде Клайн.

Пара настолько близка, что Марк Дайер стал крестным отцом Арчи, а Гарри крестил первенца своего друга – Джаспера.

В настоящее время Марк управляет сетью баров и ресторанов в западной части Лондона, а также является попечителем благотворительной организации Harry's Sentebale.

Считается, что именно в заведениях Дайера прошли первые тайные свидания Гарри и Меган.

Гай Пелли

Гай Пелли – близкий друг принцев Уильяма и Гарри, носит нелестное прозвище "придворный шут".

Считается, что это он подбил Гарри нарядится в нацистскую форму на вечеринку, тогда как сам он оделся королевой Елизаветой. И он приучил принца курить марихуану.

[ + – ] Принц Гарри и его близкие друзья: Гай Пелли (слева) и Чарли ван Страубензи Фото: Getty Images

Он организовал мальчишник Уильяма и стал крестным отцом принца Луи в 2018 году.

Пелли никогда не рассказывает о своей дружбе с членами королевской семьи. В 2020 году он с женой и дочкой Уиллоу даже приезжал к Гарри в гости в США.

"Они были любезно приглашены Гарри и Меган. Несмотря на то, что было сказано о том, что Гарри потерял связь со своими старыми друзьями, он очень хотел увидеть Гая", — рассказывал источник.

Чарли ван Страубензи

Гарри ежегодно летом приезжал в семейный дом Страубензи в Корнуолле, когда рос, и Чарли остается его близким другом.

Принц Уильям познакомился с Томасом и Чарли Ван Страубензи, когда учился в школе Ладгроув в Беркшире. Чарли, в итоге, больше сблизился с Гарри. Они дружны до сих пор, Чарли даже стал крестным отцом его сына Арчи.

Впрочем, это дружба началась еще раньше – дядя Чарли и Томаса, Уильям ван Страубензи, был близким другом их матери, принцессы Дианы.

Оба брата были сопровождающими на свадьбе принца Гарри в 2018 году, и Чарли даже произнес речь на приеме.

В своей свадебной речи Чарли якобы упомянул о "рыжих локонах" принца и поддразнил Гарри, напомнив ему о том, как он был ответственным за общежития в их школе.

"Все, что я хотел, — это объятия моей мамы. Вместо этого Гарри украл моего плюшевого мишку и выбросил его на крышу. Леди и господа, я спрашиваю вас, как вы можете поставить кого-то ответственным за общежитие, когда этот кто-то ведет себя хуже, чем все общежитие вместе взятое?", — рассказал Чарли на свадебном банкете.

Герцог Сассекский был шафером Чарли на его свадьбе. Также Чарли дружит с принцессой Евгенией.

Считается, что принц Гарри является крестным отцом дочери Чарли Кловер, которая родилась в 2020 году. А в честь покойного брата Чарли и Томаса — Генри, был назван благотворительный фонд, которому часто жертвует деньги принц Гарри.

Тигги Петтифер

Тигги Петтифер, более известная как Тигги Легге-Бурк, была известной няней Гарри и Уильяма в их детстве. Она была рядом с Гарри, когда он выпускался из военной школы и из Центра армейской авиации в Андовере.

[ + – ] Тигги Петтифер на выпуске принца гарри из Сандхерста Фото: Getty Images

Фактически Тигги заменила Уильяму и, особенно Гарри их мать. Так что, познакомившись с Меган, принц Гарри представил ее одной из самых важных женщин в его жизни.

Герцог Сассекский является крестным отцом ее сына Тома Петтифера. И Тигги является крестной матерью малыша Арчи.

Дэвид Фостер

72-летний Дэвид Фостер помог герцогу и герцогине Сассекским найти дом в Канаде, вскоре после Мегзита и переезда из Великобритании.

Музыкальный магнат Дэвид Фостер стал другом принца благодаря Меган Маркл. Жена Фостера, Кэтрин Макфи, училась в той же католической школе, что и Меган.

"У моего мужа прекрасные отношения с Гарри. Они такие милые. Они как отец и сын", — рассказывала Кэтрин журналистам.

Они вместе праздновали первое Рождество в США.

Начо Фигерас

45-летний Игнасио "Начо" Фигерас в прошлом был стойким и красноречивым защитником герцога и герцогини Сассекских.

[ + – ] Начо Фигерас стал другом Гарри уже в США Фото: Instagram Ignacio Figueras

Начо Фигераса называют "Дэвидом Бекхэмом в мире поло", так что именно благодаря этой игре принц Гарри с ним и сблизился. Отказаться от поло он не смог, даже переехав в США.

И принц Гарри, и Начо регулярно участвуют в благотворительных матчах, чтобы собрать средства для Sentebale, организации, соучредителем которой является принц Гарри, которая поддерживает детей и молодых людей, больных ВИЧ, на юге Африки.

Начо был на свадьбе принца и Меган и позже говорил, что готов "отдать за них жизнь".

Намекая на свое "братство" с принцем Гарри, в прошлом году Начо выпустил коллекцию из шести ароматов, в том числе один под названием "Виндзор".

Дин Стотт

Дин Стотт поддерживал тесную связь с герцогом Сассекским в течение многих лет после того, как пара познакомилась на курсах подготовки для британской армии и вместе были в Афганистане.

[ + – ] Дин Стотт - друг принца Гарри из Афганистана

Дин и Гарри знают друг друга уже 15 лет, и эти отношения начались до того, как Гарри встретил Меган. Инструктор SAS всегда защищает герцога Сассекского и практически не дает интервью.

Они стали реже встречаться, потому что женились, но Дин говорил, что ему "приятно" видеть Гарри "семейным человеком".

"У меня молодая семья, и у него тоже молодая семья, поэтому мы не можем видеться так часто, как хотелось бы, но мы остаемся приятелями", — говорил Стотт в редком интервью The Daily Telegraph.

Артур Лэндон

Артур Лэндон происходит из королевской семьи, он сын австро-венгерской принцессы Каталины Эстерхази де Галанта. Он делает карьеру кинорежиссера, а принца Гарри знает еще со школы.

Когда его отец скончался в 2007 году, Артур унаследовал его состояние и вскоре стал одним из самых богатых молодых людей в Великобритании.

Дружит он и с принцем Уильямом и был на свадьбах обоих принцев.

[ + – ] Артур Лэндон - друг принцев Гарри и Уильяма Фото: Скриншот

Он также присутствовал в печально известной поездке в Лас-Вегас в 2012 году, во время которой появились фотографии полуобнаженного принца Гарри.

Однако Артуру удалось остаться незамеченным в путешествии, и он не был запечатлен ни на одной фотографии.

Словом, все эти люди могли бы сделать мемуары принца Гарри гораздо интереснее, но неизвестно, кто из них согласился сотрудничать.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о "ближнем круге" покойной королевы Елизаветы. За свою жизнь королева завела нескольких подруг, с которыми поддерживала близкие отношения всю свою жизнь. Близка она была и со своей сестрой, принцессой Маргарет, а также ее дочерью.