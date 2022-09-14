Сестра, дочь и костюмерша. Кто был близким другом королевы Елизаветы II

Королева на протяжении всей жизни могла назвать подругами очень ограниченный круг женщин

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Королева Елизавета II правила 70 лет. В этом году она отметила Платиновый юбилей. Королева скончалась в 96 лет. Но, не смотря на долгий срок, она всегда была очень осторожна в выборе подруг. Но эти женщины всецело ее поддерживали. Об этом пишет Daily Mail.

Одной из ее ближайших подруг была ее костюмер Анджела Келли, которая была одним из ближайших советников королевы.

Также королева доверяла своим фрейлинам, которых выбирала лично. У них было множество обязанностей, в том числе решение личных и личных вопросов королевы и обработка ее корреспонденции.

Среди них была ее старшая фрейлина, леди Сьюзан Хасси, которая была замужем за покойным председателем ВВС Мармадьюком Хасси.

Придворные дамы королевы также были частью HMS Bubble — это название группе из 20 сотрудников, которые обслуживали королеву в Виндзоре во время пандемии Covid-19.

Некоторые фрейлины были с королевой более 50 лет и стали ей не только подругами, но и верными помощницами, и их благоразумие и поддержка оказались для нее неоценимыми.

Также королева была очень близка со своей дочерью, принцессой Анной, с которой разделяла любовь к верховой езде и лошадям, а также была особенно близка с женой принца Эдварда – Софи Уэссекской.

Принцесса Маргарет

Младшая сестра королевы – принцесса Маргарет – была самой близкой подругой Елизаветы с детства. Они поддерживали друг друга с детства. И Маргарет всю жизнь посвятила монархии, не смотря на то, что общественность считала ее праздной светской львицей, прожигающей жизнь на Карибских островах и светских вечеринках.

[ + – ] Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет Фото: Getty Images

Но Маргарет всегда говорила, что ее главная задача – это помощь королеве. Впрочем, сестры часто ссорились, иногда принцесса была даже жестока. Но все же, не смотря на все проблемы, они были близки. В 1992 году, когда произошло сразу несколько скандальных событий, касающихся королевской семьи и пожар в Виндзорском замке, принцесса была рядом со своей сестрой-королевой.

Принцесса Анна

Принцесса Анна родилась в 1950 году и была вторым ребенком королевы после Чарльза. Взрослея, она стала одним из ближайших доверенных лиц королевы.

По характеру она похожа на своего отца, принца Филиппа, и один биограф написал: "Она может справиться со всем, и никогда не жалуется".

[ + – ] Королева Елизавета с дочерью, принцессой Анной Фото: Getty Images

Источники ранее сообщали, что роль принцессы Анны в семье возросла после сексуального скандала с участием принца Эндрю.

Королевский писатель Фил Дампир говорил, что принцесса Анна, в отличие от младшего брата, "очень осторожна и вряд ли допустит бестактность. Она очень надежный человек, на которого можно положиться", — отмечал Дампир.

О своей матери Анна говорила просто: "Она замечательная".

Леди Майра Баттер

Леди Майра Баттер, скончавшаяся в начале августа 2022 года, была кузиной принца Филиппа, потомком российского царя Николая I и поэта Александра Пушкина. Она была самой давней подругой королевы Елизаветы II, находясь с ней рядом с самого детства.

Ее, в числе других девочек, пригласили в Букингемский дворец, как компаньонку для игр.

[ + – ] Леди Майра Баттер Фото: Скриншот

Ранее она описывала Елизавету, как человека с "очень хорошим чувством юмора, которое сохранилось у нее на всю жизнь".

Леди Баттер была вместе с королевой в территориальной обороне во время Второй мировой войны, вспоминая те времена, она вспоминала, что "рядом с ними дислоцировалась местная 82-я воздушно-десантная дивизия, поэтому мы завели много приятных знакомств".

Позже Елизавета присутствовала на ее свадьбе с покойным майором Дэвидом Баттером в Вестминстере в 1946 году, и у пары родилось пятеро детей.

Анджела Келли

Королева и трижды разведенная мисс Келли, дочь крановщика из Ливерпуля и католичка, более 20 лет поддерживали интригующе близкие отношения.

Анджела родилась в 1952 году, всего через восемь недель после смерти короля Георга VI и восшествия на престол королевы Елизаветы.

Ее отец Томас был моряком торгового флота, который рисковал своей жизнью, сопровождая конвои через Северную Атлантику во время Второй мировой войны, и пережил торпедную атаку немецких подводных лодок. Ее мать, Тереза, была медсестрой, которая также водила машины скорой помощи.

[ + – ] Королева Елизавета II, Анна Винтур и Анджела Келли (в серебристых туфельках) на Неделе моды в Лондоне в 2018 году Фото: Getty Images

Анджела с детства научилась стойкости, честности и верности. Мать научила ее шить, что в будущем определило ее судьбу.

Она трижды была замужем и оставила трех своих детей первому мужу, уехав работать в Германию в 1980-х на военную базу.

Поворотный момент в жизни Анджелы наступил в марте 1991 года, когда королева-мать приехала в Германию, чтобы вручить Королевский трилистник членам ирландской гвардии во время традиционной полковой церемонии в честь Дня Святого Патрика.

В качестве домработницы в резиденции посла Анжела отвечала за подготовку комнаты королевы-матери и выполнение всех ее прихотей. Она подружилась с личным костюмером королевы-матери Бетти Лик, понравилась королеве-матери и та, явно впечатленная, высоко оценила ее работу.

Вскоре после этого, в октябре 1992 года, миссис Келли познакомилась с самой королевой, когда она и герцог Эдинбургский посетили Берлин, и между ними завязалась дружба. Она была так близка с королевой, что написала две книги после ее одобрения и жила в коттедже на территории Виндзорского замка, куда Елизавета часто "забегала на чай".

Хотя их отношения были профессиональными — Анджела обращалась к королеве "Ваше Величество" или "мэм", а королева называла ее "Анжела" — обе женщины были очень близки.

Именно Анджела Келли пошила крестильную рубашку для принца Джорджа, правнука королевы, копию крестильного наряда старшей дочери королевы Виктории.

"Я люблю королеву и все, что с ней связано. Она позволила мне стать ближе к ней за эти годы. Мы часто говорим об одежде, макияже и украшениях. Мы две обычные женщины", — рассказывала Келли. Она была рядом с королевой вплоть до ее смерти.

Леди Памела Хикс

91-летняя леди Памела, дочь лорда Луи Маунтбеттена, знакома с Лиллибет с подросткового возраста, когда юная Элизабет влюбилась в кузена Памелы Филиппа. Она была подружкой невесты на свадьбе пары в 1947 году, а позже служила фрейлиной.

Она была с парой в Кении в 1952 году, когда скончался король Георг VI, жила в соседнем номере в отеле Treetops.

[ + – ] Памела Хикс с дочерью Индией Хикс Фото: Instagram indiahicksstyle

"Елизавета поднялась по этой лестнице как принцесса, а утром спустилась по ней уже как королева", — вспоминала леди Памела.

Леди Памела всегда оставалась доверенным лицом королевы. Она была рядом с ней в самые важные моменты ее жизни.

На ее свадьбе подружкой невесты была принцесса Анна. В последние годы леди Памела вела подкаст, в котором делилась воспоминаниями. Вспоминая коронацию в 1953 году, она говорила, что "Королева выглядела такой хрупкой. Увидев ее, эту молодую женщину 27 лет, совершенно одинокую, я недоумевала, откуда у нее хватит сил выполнять этот долг всю свою жизнь. Я думаю, все знали, что она это сделает, потому что в ней была внутренняя сила".

Вспоминала леди Памела и свадьбу Елизаветы и принца Филиппа, называя ее "хаотичной". Готовясь к церемонии, сначала потеряли свадебный букет, а потом ее жемчуга. Но, в итоге, как мы знаем, все прошло прекрасно.

Софи Уэссекская

Невестка Ее Величества, 56-летняя Софи, 56 лет, часто упоминалась как любимый член королевской семьи. Прежде чем выйти замуж за принца Эдварда, она руководила собственной пиар-компанией и заслужила доверие королевы, когда стала всерьез заниматься делами королевской семьи и выполнять свои обязанности.

Фото: Getty Images

Софи стала очень близка с королевой после того, как ее собственная мать, Мэри Рис-Джонс, умерла от рака желудка в 2005 году в возрасте 71 года.

Она даже научилась ездить верхом и управлять экипажем, чтобы сопровождать королеву и ее супруга во время прогулок. И они любили вместе с Елизаветой смотреть старые фильмы после обеда.

"Софи — как еще одна дочь королевы, настолько они близки", — говорил источник в королевской семье. Они вместе смотрели кино

Леди Сара Чатто

Дочь покойной сестры королевы, принцессы Маргарет, леди Сара редко появляется на публике и еще реже ее упоминают в светской хронике. Но она была любимой племянницей королевы.

Один королевский инсайдер рассказывал, что королева "обожает Сару и старается с ней встречаться, как можно чаще. Сара ее абсолютный фаворит среди младших членов королевской семьи".

Фото: Getty Images

Именно с Сарой королева Елизавета чувствовала себя совершенно свободно, и они болтали часами, "все время хихикая".

Друзья говорили, что она напоминала королеве ее младшую сестру Маргарет, по которой Елизавета отчаянно скучала после ее смерти в 2002 году.

Леди Фарнхэм

Диана Максвелл, леди Фарнхэм, была фрейлиной королевы с 1987 года и сопровождала Елизавету на службу в честь ее Бриллиантового юбилея в 2012 году.

[ + – ] Королева Елизавета и леди Фарнхэм (справа) в 1993 году Фото: Getty Images

Леди Фарнхэм скончалась в 90 лет в начале этого года. Источник во дворце сообщал, что королева была очень опечалена потерей подруги.

"Они были близкими друзьями, леди Фарнхэм поддерживала королеву в ее официальных обязанностях. К сожалению, печальным последствием долгой жизни является то, что вам приходится прощаться со многими людьми, которые вам небезразличны", — говорил источник.