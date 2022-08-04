Королеву Елизавету II настигла новая утрата

Леди Майра Баттер была двоюродной сестрой принца Филиппа, мужа королевы, а также потомком Николая I и поэта Александра Пушкина.

В Лондоне скончалась 97-летняя леди Майра Баттер, потомок российского царя Николая I и поэта Александра Пушкина, с которой британская королева Елизавета II дружила с самого детства. Это произошло через несколько месяцев после того, как Баттер вернула Пушкинскую медаль, присужденную ей личным указом президента России Владимира Путина, из-за "ужасных страданий" в Украине, причиняемых РФ, сообщает Daily Mail.

По словам близких, она умерла "мирно" в своем доме.

Майра Баттер родилась в Эдинбурге в 1925 году, в семье сэра Гарольда Вернера и праправнучки Николая I, графини Анастасии Торби. Она была близким другом королевы всю свою жизнь, а их дружба началась еще тогда, когда и она, и будущий монарх были детьми.

В одном из интервью женщина рассказывала, как познакомилась с королевой в детстве, пояснив: "Букингемский дворец взял несколько девочек, чтобы они стали частью этой компании, чтобы было веселее". Она имела в виду принцесс Елизавету и ее сестру Маргарет

Майра характеризовала венценосную подругу как человека с "очень хорошим чувством юмора, которое сохранилось у нее на всю жизнь". Кроме того, леди Баттер очень дружила со своим двоюродным братом, покойным герцогом Эдинбургским, супругом Ее Величества.

Елизавета присутствовала на ее свадьбе с покойным майором Дэвидом Баттером в Вестминстере в 1946 году. У пары родились пятеро детей.

[ + – ] Свадьба Майры Вернер и Дэвида Баттера

В 2017 году леди Баттер рассказала об уходе принца Филиппа на пенсию:

"Он всегда говорил совершенно открыто: "У меня истек срок годности. Он никогда не собирался делать это до 90-летия королевы – он планировал быть рядом с ней для этого. Но мы все чувствовали, что это был именно тот момент".

В прошлом году подруга королевы поделилась с прессой информацией о том, насколько сильно монарх тоскует по мужу. Она отметила, что его преданность долгу означала, что "никто не мог выполнить эту работу" так, как он.

[ + – ] Леди Майра Баттер Фото: Скриншот

Предлагая понять горе королевы, леди Баттер сказала, что герцог был "миром королевы" и что она "потеряется" без своего мужа.

Леди Баттер всегда предпочитала находиться в тени жизни королевского двора, но о ней громко заговорили в марте этого года, когда она вернула обратно упомянутую выше награду от российских властей за "признание ее работы", объединяющей русских и шотландских школьников и поощряющей письменный английский язык в школах.

"Я считала медаль такой честью, когда она попала в Шотландию в лучшие времена. Мы всегда чувствовали наши глубокие корни с нашими предками в России и большую дружбу последних лет. Однако видеть ужасные страдания, происходящие сейчас, невыносимо", – написала она консулу Андрею Яковлеву.

Напомним, ранее Елизавета II потеряла любимую фрейлину, герцогиню Графтонскую.