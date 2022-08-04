Королеву Елизавету II настигла новая утрата
Леди Майра Баттер была двоюродной сестрой принца Филиппа, мужа королевы, а также потомком Николая I и поэта Александра Пушкина.
В Лондоне скончалась 97-летняя леди Майра Баттер, потомок российского царя Николая I и поэта Александра Пушкина, с которой британская королева Елизавета II дружила с самого детства. Это произошло через несколько месяцев после того, как Баттер вернула Пушкинскую медаль, присужденную ей личным указом президента России Владимира Путина, из-за "ужасных страданий" в Украине, причиняемых РФ, сообщает Daily Mail.
По словам близких, она умерла "мирно" в своем доме.
Майра Баттер родилась в Эдинбурге в 1925 году, в семье сэра Гарольда Вернера и праправнучки Николая I, графини Анастасии Торби. Она была близким другом королевы всю свою жизнь, а их дружба началась еще тогда, когда и она, и будущий монарх были детьми.
В одном из интервью женщина рассказывала, как познакомилась с королевой в детстве, пояснив: "Букингемский дворец взял несколько девочек, чтобы они стали частью этой компании, чтобы было веселее". Она имела в виду принцесс Елизавету и ее сестру Маргарет
Майра характеризовала венценосную подругу как человека с "очень хорошим чувством юмора, которое сохранилось у нее на всю жизнь". Кроме того, леди Баттер очень дружила со своим двоюродным братом, покойным герцогом Эдинбургским, супругом Ее Величества.
Елизавета присутствовала на ее свадьбе с покойным майором Дэвидом Баттером в Вестминстере в 1946 году. У пары родились пятеро детей.
В 2017 году леди Баттер рассказала об уходе принца Филиппа на пенсию:
"Он всегда говорил совершенно открыто: "У меня истек срок годности. Он никогда не собирался делать это до 90-летия королевы – он планировал быть рядом с ней для этого. Но мы все чувствовали, что это был именно тот момент".
В прошлом году подруга королевы поделилась с прессой информацией о том, насколько сильно монарх тоскует по мужу. Она отметила, что его преданность долгу означала, что "никто не мог выполнить эту работу" так, как он.
Предлагая понять горе королевы, леди Баттер сказала, что герцог был "миром королевы" и что она "потеряется" без своего мужа.
Леди Баттер всегда предпочитала находиться в тени жизни королевского двора, но о ней громко заговорили в марте этого года, когда она вернула обратно упомянутую выше награду от российских властей за "признание ее работы", объединяющей русских и шотландских школьников и поощряющей письменный английский язык в школах.
"Я считала медаль такой честью, когда она попала в Шотландию в лучшие времена. Мы всегда чувствовали наши глубокие корни с нашими предками в России и большую дружбу последних лет. Однако видеть ужасные страдания, происходящие сейчас, невыносимо", – написала она консулу Андрею Яковлеву.
Напомним, ранее Елизавета II потеряла любимую фрейлину, герцогиню Графтонскую.