Леді Майра Баттер була двоюрідною сестрою принца Філіпа, чоловіка королеви, а також нащадком Миколи I та поета Олександра Пушкіна.

У Лондоні померла 97-річна леді Майра Баттер, нащадок російського царя Миколи I та поета Олександра Пушкіна, з якою британська королева Єлизавета II товаришувала із самого дитинства. Це сталося через кілька місяців після того, як Баттер повернула Пушкінську медаль, присуджену їй особистим указом президента Росії Володимира Путіна, через "жахливі страждання" в Україні, завдані РФ, повідомляє Daily Mail.

За словами близьких, вона померла "мирно" у своєму будинку.

Майра Баттер народилася в Единбурзі в 1925 році, в сім'ї сера Гарольда Вернера та праправнучки Миколи I, графині Анастасії Торбі. Вона була близькою подругою королеви все своє життя, а їхня дружба почалася ще тоді, коли і вона, і майбутній монарх були дітьми.

В одному з інтерв'ю жінка розповідала, як познайомилася з королевою в дитинстві, пояснивши: "Букінгемський палац взяв кілька дівчаток, щоб вони стали частиною цієї компанії, щоби було веселіше". Вона мала на увазі принцес Єлизавету і її сестру Маргарет

Майра характеризувала вінценосну подругу як людину з "дуже гарним почуттям гумору, яке збереглося в неї на все життя". Крім того, леді Баттер дуже товаришувала зі своїм двоюрідним братом, покійним герцогом Единбурзьким, чоловіком Її Величності.

Єлизавета була присутня на її весіллі з покійним майором Девідом Баттером у Вестмінстері 1946 року. У пари народилося п'ятеро дітей.

[ + – ] Весілля Майри Вернер і Девіда Баттера

У 2017 році леді Баттер розповіла про звільнення принца Філіпа на пенсію:

"Він завжди говорив абсолютно відкрито: "У мене закінчився термін придатності". Він ніколи не збирався робити це до 90-річчя королеви — він планував бути поруч із нею для цього. Але ми всі відчували, що це був саме той момент".

Минулого року подруга королеви поділилася з пресою інформацією про те, наскільки сильно монарх сумує за чоловіком. Вона зазначила, що його відданість обов'язку означала, що "ніхто не міг виконати цю роботу" так, як він.

[ + – ] Леді Майра Баттер Фото: Скриншот

Пропонуючи зрозуміти горе королеви, леді Баттер сказала, що герцог був "світом королеви" та що вона "загубиться" без свого чоловіка.

Леді Баттер завжди вважала за краще перебувати в тіні життя королівського двору, але про неї голосно заговорили в березні цього року, коли вона повернула назад згадану вище нагороду від російської влади за "визнання її роботи", що об'єднує російських і шотландських школярів і заохочує використання письмової англійської мови в школах.

"Я вважала медаль такою честю, коли вона потрапила в Шотландію в найкращі часи. Ми завжди відчували наше глибоке коріння з нашими предками в Росії та велику дружбу останніх років. Однак бачити жахливі страждання, які зараз відбуваються, нестерпно", — написала вона консулу Андрію Яковлєву.

Нагадаємо, раніше Єлизавета II втратила улюблену фрейліну, герцогиню Графтонську.