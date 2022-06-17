Дочь принцессы Маргарет неожиданно появилась на публике

Леди Сара Чатто крайне редко выходит в свет и посещает даже важные события королевской семьи

Скачки в Аскоте в этом году стали особенным событием. Ведь их впервые за 70 лет пропустила королева Елизавета, а еще среди гостей журналисты внезапно заметили редкую гостью светских событий – дочь принцессы Маргарет, родную племянницу королевы. Об этом пишет Daily Mail.

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58-летняя леди Сара Чатто выбрала белоснежный наряд и присоединилась к прочим членам королевской семьи.

Племянница королевы, 58 лет, прибыла рано утром со своим 65-летним мужем, известным художником Дэниелом Чатто, чтобы провести как можно больше времени на ипподроме в традиционный Ladies Day, который прошел накануне.

Практичная леди Сара надела ту же шляпку, в которой уже появлялась на скачках, несколько нитей жемчуга и изящный белый ансамбль.

[ + – ] Леди Сара Чатто - дочь принцессы Маргарет и племянница королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Леди Сара очень отличается от своей матери, принцессы Маргарет, которая обожала находиться в центре внимания и из каждого своего появления на публике делала небольшое шоу. Дочь младшей сестры королевы очень близка со своей тетей и любит своего двоюродного брата, принца Чарльза. Она частая гостья в Виндзоре, но редко составляет компанию другим членам королевской семьи и никогда не дает интервью.

Немудрено, что она выбрала Аскот для встречи с родными, ведь в королевской ложе легко спрятаться от назойливых журналистов.

Леди Сара стала последним королевским ребенком, родившимся во дворце, после 1964 года все члены королевской семьи появлялись на свет в больницах. Принцесса Маргарет и ее муж, фотограф Энтони Армстронг-Джонсу уделяли дочке не слишком много времени, так что она стала очень близка со своей тетей-королевой. У Сары есть родной брат Дэвид, второй граф Сноудон, известный дизайнер.

[ + – ] Принцесса Маргарет с детьми Фото: Getty Images

Сара была подружкой невесты на свадьбе принца Чарльза и Дианы, и стала крестной матерью принца Гарри. Она стала известной художницей и выставляется под девичьей фамилией. В 1994 году Сара вышла замуж за художника Дэниела Чатто на очень скромной церемонии. У пары двое сыновей: Сэмюэл и Артур. Они также занимаются скульптурой и живописью.

[ + – ] Принцесса Маргарет в юности Фото: Getty Images

"Королева обожает Сару и старается проводить с ней побольше времени. Она ее абсолютный фаворит среди младших членов королевской семьи. Они чувствуют себя очень непринужденно в компании друг друга. Когда они вместе, можно услышать много шуток и смеха", — рассказывал инсайдер об отношениях леди Сары и королевы.

Напомним, сегодня, наконец, на скачках в Аскоте появились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Кейт выбрала идеальный образ для летнего дня: платье в горошек и шляпку с цветами.