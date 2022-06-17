Наряд стоимостью в почти две тысячи фунтов, герцогиня Кембриджская дополнила черной шляпкой с белыми цветами и украшениями принцессы Дианы

На скачках в Аскоте наконец случилось то, чего все так ждали: Кейт Миддлтон и принц Уильям отвлеклись от важных дел и приехали на скачки. Образ герцогини Кембриджской стоил того, чтобы так долго его ждать. Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт Миддлтон выбрала идеальный образ для жаркого дня в Беркшире, где проходят скачки: белоснежное платье в черный горошек от бренда Alessandra Rich за 1970 фунтов стерлингов. Образ она дополнила небольшой черной шляпкой с белыми цветами и своими любимыми замшевыми лодочками.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

Черно-белый наряд Кейт уже сравнили с классическими образами из культового фильма "Моя прекрасная леди". К слову, серьги, которые надела герцогиня, ранее принадлежали принцессе Диане.

Принц Уильям оделся в соответствии с дресс-кодом, дополнив образ галстуком в синюю клетку и белым цветком в петлице.

Уильям и Кейт ехали в первом экипаже, сменив принца Чарльза и герцогиню Камиллу, которые, в свою очередь заменяли королеву Елизавету. Та, хоть и обожает скачки и лошадей, но была вынуждена пропустить впервые за 70 лет свои любимые соревнования из-за проблем с мобильностью. Так что за выступлениями лошадей из королевских конюшен она будет наблюдать из Виндзорского замка.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

В четвертый день скачек, гостей не напугала жара, которая достигла почти 30 градусов, так что шикарных шляпок было еще больше. Для джентльменов сделали послабление, позволив им снять галстуки и пиджаки, если жара станет совсем нестерпимой.

Также к гостям в четвертый день присоединился Питер Филлипс, сын принцессы Анны, и его девушка Линдси Уоллес.

[ + – ] Питер Филлипс, внук королевы, с своей девушкой Линдси Уоллес Фото: Getty Images

Пришла леди Габриэлла Виндзор, дочь принца Майкла Кентского, кузена королевы, чья свадьба в 2019 году стала модным событием сезона и прошла в Виндзорском замке.

К слову, появление леди Габриэллы прошло на фоне сообщений о том, что ее отец и мать, принц и принцесса Кентские, уходят из общественной жизни. Ранее, Майкл Кентский, имел тесные связи с Россией, являясь родственником царя Николая II. Он свободно говорит по-русски и часто посещал Москву. Однако после начала войны в Украине он разорвал все связи с РФ, ушел с поста покровителя Российско-Британской торговой палаты и вернул ей орден Дружбы — одну из высших наград России.