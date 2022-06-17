Кейт Міддлттон в ідеальній сукні в горошок відвідала перегони в Аскоті

Наряд вартістю майже дві тисячі фунтів, герцогиня Кембриджська доповнила чорним капелюшком з білими квітами та прикрасами принцеси Діани

На перегонах в Аскоті нарешті сталося те, чого всі так чекали: Кейт Міддлтон і принц Вільям відвернулися від важливих справ і приїхали на перегони. Образ герцогині Кембриджської коштував того, щоб так довго чекати. Про це пише Daily Mail.

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Кейт Міддлтон обрала ідеальний образ для спекотного дня в Беркширі, де відбуваються перегони: біла сукня в чорний горошок від бренду Alessandra Rich за 1970 фунтів стерлінгів. Образ вона доповнила невеликим чорним капелюшком з білими квітами та своїми улюбленими замшевими човниками.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям на перегонах в Аскоті Фото: Getty Images

Чорно-біле вбрання Кейт вже порівняли із класичними образами з культового фільму "Моя прекрасна леді". До речі, сережки, які одягла герцогиня, раніше належали принцесі Діані.

Принц Вільям одягнувся відповідно до дрес-коду, доповнивши образ краваткою в синю клітинку та білою квіткою у петлиці.

Вільям і Кейт їхали в першому екіпажі, змінивши принца Чарльза та герцогиню Каміллу, які, зі свого боку, заміняли королеву Єлизавету. Та, хоч і обожнює кінні перегони та коней, але була змушена пропустити вперше за 70 років свої улюблені змагання через проблеми з мобільністю. Тож за виступами коней із королівських стаєнь вона спостерігатиме з Віндзорського замку.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям на перегонах в Аскоті Фото: Getty Images

У четвертий день перегонів, гостей не налякала спека, яка досягла майже 30 градусів, так що шикарних капелюшків було ще більше. Для джентльменів зробили послаблення, дозволивши їм зняти краватки та піджаки, якщо спека стане нестерпною.

Також до гостей у четвертий день приєднався Пітер Філліпс, син принцеси Анни, та його дівчина Ліндсі Воллес.

[ + – ] Пітер Філліпс, онук королеви, зі своєю дівчиною Ліндсі Воллес Фото: Getty Images

Прийшла леді Габріелла Віндзор, дочка принца Майкла Кентського, кузена королеви, чиє весілля у 2019 році стало модною подією сезону та відбулося у Віндзорському замку.

До речі, поява леді Габріелли пройшла на тлі повідомлень про те, що її батько і мати, принц і принцеса Кентські, йдуть із світського життя. Раніше Майкл Кентський мав тісні зв'язки з Росією, будучи родичем царя Миколи II. Він вільно говорить російською мовою і часто відвідував Москву. Проте після початку війни в Україні він розірвав усі зв'язки з РФ, пішов з посади покровителя Російсько-Британської торгової палати та повернув їй орден Дружби — одну з найвищих нагород Росії.