Принцеса Беатріс та герцогиня Камілла показали ідеальні білі образи для перегонів в Аскоті

На другий день стрибків на шоу знову прибули члени королівської родини, але не Кейт Міддлтон, її немає у Лондоні.

Сьогодні стартував другий день відомих своїми капелюшками перегонів Аскоті. І знову їх вшанували своєю присутністю принц Чарльз і герцогиня Камілла. Про це пише Daily Mail.

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Герцогиня Корнуольська та принц Уельський знову прибули на перегони у відкритому екіпажі. Вони замінюють королеву Єлизавету, яка, незважаючи на свою любов до коней і стрибків, змушена пропускати перегони через проблеми з мобільністю. Сталося це вперше за 70 років.

Камілла продемонструвала ідеальний білий образ із капелюшком. Обов'язковим аксесуаром на Аскоті, як і прописано у правилах. Жінки зазвичай використовують дні перегонів, щоб продемонструвати всі досягнення дизайнерського мистецтва та змагаються в екстравагантності головних уборів.

Камілла обрала традиційний фасон, який надійно прикрив її обличчя від сонця. І доповнила образ перловим кольє з алмазною застібкою.

Фото: Getty Images

Також перегони відвідали графиня Софі Вессекс із чоловіком, принцом Едуардом, дочка королеви — принцеса Анна, та принцеса Беатріс із чоловіком, Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принцеса виглядала дуже елегантно в білій сукні зі спідницею, капелюшку із синім оздобленням і туфельками в тон.

Фото: Getty Images

До речі, хоч у дрес-коді жінок і попереджають про те, що на траві жінкам може бути незручно на шпильках, ніхто не відмовляється від каблуків, щоб виглядати ідеально.

Цього сезону також модні кольори британського прапора. Багато хто віддав данину Платиновому ювілею королеви, вибравши їх для вбрання.

Багато фанатів також обрали патріотичну тему, щоб забезпечити продовження святкування Платинового ювілею, з червоними, білими та синіми кольорами, доданими до їхнього вбрання протягом дня.

[ + – ] Стрибки в Аскоті, день другий

Нагадаємо, стрибки Royal Ascot були засновані в 1711 році, коли королева Анна приїхала з довколишнього Віндзора зі своєю почетом на денні перегони, які були організовані за її наказом. Так, королівська забаганка стала традицією та одним із символів Британії.

До речі, знаменитий дрес-код Аскота теж змінювався упродовж століть. У рік заснування Бо Браммелл, близький друг принца-регента, видав декрет, згідно з яким "елегантні чоловіки повинні носити чорні пальта із завищеною талією та білі краватки з панталонами", і це задало тон дрес-коду, якого досі дотримуються чоловіки на знаменитих скачках.

Моду на капелюшки та літні сукні ввела королева Вікторія, яка у 1830 році прибула на стрибки у мереживному вбранні та солом'яному капелюшку, що закриває обличчя від сонця.

У 1960-і Аскот став популярним серед зірок, коли на стрибки прибула Софі Лорен. А через десять років світська дама Гертруда Шилінг ввела в моду брючні костюми. Утім, дами все одно віддають перевагу сукням.

Але на стрибках усі чекають появи Кейт Міддлтон. Наразі герцогиня зайнята. Сьогодні вона відвідала поминальну службу у Гренфелл-Тауер у Лондоні.